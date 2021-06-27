提提貝索斯！他可能需要這份「太空保險」

全球首富、亞馬遜(Amazon)創辦人兼貝索斯下月將乘搭自家私人太空公司Blue Origin的飛船進行首次太空之旅，然而有報道指，貝索斯的太空之旅過於危險，因此未有保險公司願意承保。

不過最近日本保險公司三井住友與日本航太企業ispace正在共同開發航太保險，承保範圍更涵蓋到月球，包括登月意外、着陸意外等，以及在月球上的法律責任。ispace希望到了2040年，每個月都有1000人移民月球。

三井住友保險營業部部長表示，設計普通的航太保險時，需要將發射失敗和發射後出現事故等風險納入考量，而在登月時，也必須考慮陸失敗和着陸後發生意外的可能。

為了評估登月的風險，三井住友保險員工到了ispace的模擬登月場，評估登月著陸時的衝擊對宇宙飛船所造成的損傷。同時調查了過去所有登月事故的案例，如2019登月失敗的印度「月船二號」，以蒐集詳細的數據。

根據ispace提出的構想，「到2040年每月有1,000人在月球居住、每年有1萬人到訪月球的Moon Valley構想。普通人在月球上做生意及觀光旅遊的時代或許很快就會到來。」