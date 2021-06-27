藍籌盤交投8年半最旺　美孚及新都城飆逾五成

剛性需求帶動下，加上低息環境持續，今年二手樓在「疫」市下持續上升。上半年10大藍籌價量齊升，按半年計交投量更創8年半新高，當中以中價屋苑表現最為突出，荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城，期內成交宗數均升逾50%，東涌映灣園等3個項目樓價亦飆逾一成。

疫情稍為緩和，樓市購買力爆發。綜合市場資料，截至6月21日止，上述10個屋苑今年上半年暫錄約2,142宗成交，為2012年下半年後的按半年最旺，較去年下半年的1,622宗，增加520宗或約32.1%，全部屋苑交投量均錄「雙位數」升幅，介乎約12.8至約55.6%。

上半年美孚新邨暫錄約224宗買賣，較去年下半年約144宗急增，最新平均實用呎價約14,055元。美聯吳志輝稱，過去半年屋苑樓價升幅僅約1至2%，升幅遠低於其他大型屋苑，兩房戶叫價平均約700萬元。現時項目有約300個放盤，估計下半年旺勢持續。

將軍澳二手表現回勇，區內指標新都城上半年錄245宗成交，較去年下半年漲約52.2%，平均實用呎價亦升約6.9%至約17,209元。中原伍錦基指出，將軍澳區內新樓相繼入伙，吸引買家轉投，尤其是入場門檻較低的新都城，現時入場費由約650萬元起。

事實上，交投量支持下，上半年樓價同時回升。6月份10個屋苑平均實用呎價，全數較去年底上升，當中更有3個升幅逾10%。同期反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，只由176.22點，升至188.1點，期內升幅約6.7%。

同批項目中，東涌映灣園平均實用呎價最新報約12,788元，較去年底約11,297元，升幅達13.2%，為眾屋苑最大。而該盤上半年錄185宗買賣，按年亦增約15.6%。中原曹嘉華指，疫情重創航空業，東涌區去年出現劈價潮，雖然樓價出現「超跌」情形，但市況回升，吸引買家追落後。去年底屋苑成交價最低曾跌穿630萬元，而現時約250個放盤中，連租約叫價最平都要680萬元起。

至於本港大型藍籌二手項目的鰂魚涌太古城，今年上半年平均實用呎價再升穿兩萬元，6月暫報約20,782元，較去年底高約12.2%，該盤過去近半年錄約260宗成交，按半年升約46.1%。

而細價指標天水圍嘉湖山莊期間錄約319宗買賣，為10大藍籌屋苑中最多，較去年下半年多28.6%，平均實用呎價同期升約11.2%至約11,702元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，去年整體經濟環境低落，上半年樓市如大病初癒，交投及樓價由低位反彈，故升勢明顯。他續指，隨着疫情受控，經濟好轉，各國通行通關，下半年樓市會更旺，樓價料升約10%，二手交投量則料達3萬宗，鐵路沿線屋苑及樓價1,000萬元以下物業，價量升勢將更顯著。