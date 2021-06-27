寒銳鈷業申請主板上市　叫「銅業」更合適？

電動車普及對於各國推動環保減碳的大計不可或缺，其電池的重要原料鈷金屬於是具有重要戰略意義，這從業界一直希望研發出「無鈷」電池去擺脫供應和成本掣肘可見一斑。深圳創業板上市的鈷化合物生產商寒銳鈷業上周向聯交所遞交主板上市申請。

寒銳雖名「鈷業」，也是全球第三和中國最大的鈷粉生產商，但過去兩年全靠電解銅去支撐。初步招股文件顯示，該公司去年電解銅收入增長1.68倍至11.12億元人民幣，收入貢獻大增19.13個百分點至49.48%，主要是產量擴張帶動銷售額增長。

若從毛利來看，寒銳似乎更應該改名做「銅業」，事關電解銅於2019及2020年的毛利貢獻更分別高達92.49%及72.62%，跟2018年有93.35%毛利來自另一主營業務鈷相關產品差天共地，主要是過去2年鈷類產品均價都遠低於2018年。

招股文件並無提到今年首季純利按年激增3.39倍，但其實上述格局顯然持續，事關公司所指期內「鈷銅銷售量價齊升」，細看是銅價按年漲幅比鈷價的高約21個百分點，而公司銅產品銷量按年增長達173.08%，比鈷產品快161.61個百分點。

寒銳的「鈷業」不是銷售鈷礦石，事關公司已於去年以物流成本高昂為由停止售賣鈷精礦，而是將鈷礦石在剛果稍作處理後，運返中國作深度加工，出產用於提高合金耐磨性、耐熱性、磁性和硬度的鈷粉，以及車用電池原料碳酸鈷(鈷用來提高電池的穩定性)在內的一系列鈷化合物。該公司去年鈷相關產品的毛利率為10.7%，比起前年「麵粉貴過麵包」導致只有0.7%明顯反彈，但比起2018年的44.6%仍差很遠。

儘管不再直接販售鈷礦石，但為了保障原料供應穩定，寒銳今次集資所得除了用於擴大鈷化合物的產能外，還會用於鈷、鎳、鋰等新能源汽車相關礦產資源的海外投資、收購和勘探，即使目前未有任何明確意向。此外，公司在亦有透過回收電池提取所需金屬的計劃。

日資券商大和引述 Benchmark Mineral Intelligence專家Caspar Rawles估計，鈷價今年次季會有輕微反彈，而明年每磅平均價格也只會從目前的約20美元升至21美元，嘉能可旗下的剛果 Mutanda將於明年下半年重開會限制潛在升幅。