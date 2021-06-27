投資者暗示比特幣仍有50%跌幅　價格恐橫行幾年

著名投資顧問機構Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd接受外媒訪問時表示，建議投資者不用急於趁近期幣價回落買入比特幣，又指其於1.5萬美元有支撐，暗示比特幣仍有逾50%的潛在跌幅。

Minerd指出，比特幣在過去一年之所以會暴漲，是因為流動性增加，但隨着目前市場流動性逐漸消退，比特幣的熱潮亦將隨之減弱。從歷史數據來看，他預測比特幣將橫行數年。

雖然預測比特幣未來或會暴跌，但長期來看，Minerd仍是看好比特幣，認為比特幣如果能跟黃金一樣，作為投資者在資產配置上的替代資產，則有可能會上漲到40萬至60萬美元。

根據虛擬貨幣平台CryptoCompare報價，比特幣今日(27日)一度上漲一成，曾報33,553美元，以太幣亦上漲近8%，報1,898美元。

愈來愈多投資者估比特幣支持位落在兩萬美元樓下水平，但原來「講一套，做一套」，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）6月15日數據，資產管理公司持有517份比特幣期貨多頭合約，押注比特幣價格上漲，較對上一周增加35%。資產管理公司上一次持有超過500多份多頭頭寸是在2020年第四季度，當時正是比特幣長升浪之始。事實上，自今年年初以來，對沖基金、機構和個人交易商的虛擬貨幣期貨敞口減少了約三分之一。

針對近期虛擬貨幣相關罪案，美國司法部張貼求職告示，受聘人條件包括熟悉虛擬貨幣及區塊鏈運作，並為對洗黑錢及沒收資產具經驗的出庭律師。該職位專門針對虛擬貨幣犯罪，職責包括起訴相關犯罪分子，並就立法和監管虛擬貨幣提供意見。