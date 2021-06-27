布里斯班打入全球10大宜居城市　港移民睇好樓價

新冠肺炎疫情爆發使人們生活出現翻天覆地的變化，全球宜居成市排名最近亦大執位。澳紐因疫情控制得宜，合共有6個城市打入10大，壓過整體排名下跌的歐洲城市。事實上，到澳洲工作假期是不少港人首選，Sammi亦不例外，最終更決定留下來，目前住在昆士蘭首府布里斯班(Brisbane)。

英國智庫經濟學人信息社（EIU）近日公布《2021年全球最宜居城市》排名，對全球140個城市就各自社會穩定性、醫療保健、文化、環境、教育、基建等進行評分。由於受疫情影響，全球宜居程度大幅下降，而今年排名上升的城市，大多採取了嚴格防疫措施，其中布里斯班成功躋身全球第十大宜居城市。

布里斯班位於澳洲東部，人口逾250萬人，是澳洲人口第三多的城市，居悉尼和墨爾本之後。按澳洲統計局截至今年3月底資料，2019至2020年度期間布里斯班人口增長了1.9%，人口增長率跑贏其他澳洲首府城市。

據悉，近40年來，累計有逾50萬悉尼人口向北遷移，當中近半選擇遷往布里斯班，因後者置業相對容易負擔，生活指數較低，加上氣候宜人、風景美麗，吸引愈來愈多本地人和外國人過來定居。這裏的樓價亦因人口增長和經濟表現強勁而水漲船高。

Sammi在2013年過來澳洲開展工作假期，最終決定在布里斯班落地生根。雖然不少人對移民可以揭開人生新一頁充滿憧憬，但生活上的差異仍然需要時間去適應。澳洲是多元種族文化國家，例如其小孩就讀的學校，就有來自歐洲、亞洲、非洲、以及當地學生。又例如，她建議搬過來居住的港人，最好懂駕車，因公共交通班次相對疏落，就算在較旺的區域，普遍也要等15至20分鐘才有一輛巴士，在其他區域每班巴士隨時相隔一小時。

另她提醒，港人移澳前首要了解清楚該區治安情況。原因是治安不佳的社區，會有較多搶劫和偷竊，尤其不少賊人以為亞洲人較富裕，會特別看準華人區，爆竊情況會較嚴重。因此，她有朋友特別加強家居防盜措施，除了安裝鐵架加固門窗，亦有接駁警察局的保安系統，預防爆竊。

一般而言，如果社區內的住戶大部分是高收入的長期居民，沒有太多遊客和短期居留人士，有較多設有24小時物業管理的新式公寓，治安相對較好。反之，若居所附近有酒吧、夜店等娛樂場所，亦有較多酗酒者和吸毒者流連，發生搶劫、襲擊等情況也會增加，移民租樓或買樓在選區上要注意。此外，即使屋主在家也要注意安全，提防小偷透過沒有上鎖的門窗潛入屋內沒有人的地方偷竊。

談及住屋，如果大家認為悉尼的樓價與香港同樣高不可攀，也許可留意樓價較相宜的布里斯班。

她表示，一般較接近布里斯班市區的獨立屋，售90萬澳元（約523萬港元）以上，偏遠一點的大約74萬澳元（約430萬港元）有交易，並預期樓價未來會一直上升。租金方面，獨立屋的租金大約一星期500澳元（約2,900港元）以上，排屋（Townhouse）一周租金約420至450澳元（約2,440至2,610港元）。

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，澳洲樓價今年以來升勢凌厲，截至上周五，悉尼樓價累升14.9%，冠絕其他其他澳洲首府城市，跟隨其後是布里斯班（包括黃金海岸），同期樓價累升逾11%，領先墨爾本、阿德萊德和珀斯。澳洲央行無意收水，加上住宅供應持續低於平均水平，支撐樓價繼續向上。

據人力資源顧問機構ECA International報告，在全球超過480個地區中，香港成為全球外派僱員生活費次貴城市，而澳洲因受惠更快地從疫情中復甦，各城市排名均顯著上升，其中悉尼上升17位，打入前50名；珀斯上升51位至第74位；墨爾本和坎培拉分別排第51和52位。

至於布里斯班的生活費用，Sammi以其一家四口為例：膳食一周約花250至300澳元（約1,450至1,740港元）；汽油費一周大約105澳元（約610港元）；每月上網費用90澳元（約520港元）；每月水費和電費合計約140澳元（約810港元）；以及每月供樓開支約2,500澳元（約1.45萬港元）。

事實上，澳洲第一季消費物價指數（CPI）按年升1.1%，期內升幅最大項目是汽車燃料價格，按年急升8.7%。

福利方面，她指如果是永久居民、公民或他們的伴侶，會有澳洲醫療卡（Medicare Card），看貼有「Bulk Bill」標誌的普通私家醫生免費，因病入住公立醫院亦免費。

此外，普通家庭兒童雖有兩年內最多1,000澳元（約5,810港元）津貼看牙醫，但家庭收入高出規定就不獲津貼，託兒所律貼亦視乎家庭收入，一般託兒所收費一日約110至130澳元（約640至750港元），政府會津貼普通家庭30至50%的費用。不過，澳洲是抽稅較高國家，以他們為例，大約有20至30%工資要拿去交稅。

澳洲5月失業率為5.1%，較4月份的5.5%有所改善。惟她提醒，澳洲僱主大多會看求職者有否當地工作經驗及學歷，若然兩者都沒有，新移民找工作會較困難，或只可從事藍領工作：「外來人士如果沒有澳洲當地學歷，多數只可以做餐廳、工廠相關工作，建議可讀一些當地文憑課程，增加工作機會。工資方面，一般員工時薪20至23澳元（約116至133港元）。」

不過，據報澳洲農業勞動力短缺問題近日正在加劇，政府正尋求招募東南亞勞工，開放農場工人入境，且目標在今年底前，向東協公民提供3年期的工作簽證。