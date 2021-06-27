白居二搶盤！富健花園呎價約8306元　龍門居升值逾1倍

新一批白居二買家持續入市，屯門區居屋龍門居及富健花園第二市場未補價買賣，新買家均為白居二人士。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座中層C室，實用面積約605方呎，三房連套房間隔，享山景及海景，屬屋苑優質放盤，原業主叫價約1,180萬元，議價後以1,123.8萬元成交，實用呎價約18,575元。

●跑馬地金鞍大廈高層B室，實用面積約970方呎，三房連套連間隔，享馬場景觀，成交價2,520萬元沽出，實用呎價約25,979元。原業主於2006年4月以約750萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利約1,770萬元，升值約2.4倍。

●鴨脷洲南灣9座中層D室，實用面積約463方呎，一房間隔，以1,050萬元易手，實用呎價約22,678元。原業主於2011年以739.6萬元買入單位，持貨10年帳面獲利310.4萬元。

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九龍區

●黃大仙公屋東頭邨興東樓中層20室，實用面積約241方呎，開放式間隔，原開價198萬元，減價24萬元或12.1%，以174萬元第二市場未補價沽出，實用呎價約7,220元。

●長沙灣喜薈本月暫錄約4宗成交，平均實用呎價約17,235元，屋苑1座中低層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，議價後以860萬元沽出，實用呎價約16,963元。

●奧運站海桃灣本月暫僅錄2宗買賣，其中3座低層D室，實用面積約446方呎，兩房間隔，外望內園泳池景，以980萬元成交，實用呎價約21,973元。原業主於2010年5月買入物業，現轉手賬面獲利525萬元離場。

●將軍澳維景灣畔本月暫錄27宗成交，包括5座中層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價約915萬元，放盤約20天即獲外區客洽購，議價後減價約10萬元，以約905萬元成交，實用呎價約17,710元。

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新界區

●青衣藍澄灣6座中低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，新近以642萬元成交，實用呎價約13,156元。原業主於2016年2月以約400萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約242萬元，物業升值約60.5%。

●馬鞍山迎海1座低層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價870萬元，放盤長達2年，終以865萬元獲承接，實用呎價約16,928元。

●馬鞍山翠擁華庭12座低層C室，實用面積約765方呎，三房連套房間隔，日前以880萬元易手，實用呎價約11,503元。

●粉嶺中心A座中層2室，實用面積約535方呎，三房間隔，議價後以688萬元獲承接，實用呎價約12,860元。原業主於2003年以110萬元購入上址，持貨18年帳面獲利578萬元，升值約5.3倍。

●屯門寶怡花園1座低層H室，實用面積約480方呎，兩房間隔，獲同屋苑租客「由租轉買」，以535萬元購入單位自用，實用呎價約11,146元。

●屯門居屋龍門居2座低層A室，實用面積約592方呎，未補價第二市場成交價450萬元，呎價約7,601元，新買家為白居二客。原業主2014年以逾212.5萬元入市，單位升值逾1.1倍。

●屯門居屋富健花園11座中層K室，實用面積約431方呎，獲外區白居二買家以358萬元未補價購入，呎價約8,306元。