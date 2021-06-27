變種病毒威脅　歐洲旅業夏季復甦期望受創

印度新冠變種病毒Delta迅速蔓延，即使在新冠疫苗接種率最高國家之一的英國，確診數字亦見反彈，很大程度是由變種病毒引起；澳洲亦因變種病毒引發新一波疫情，上周六宣布悉尼及周邊地區全面封城兩周。自去年初以來，不停循環的封鎖和收緊社交距離措施限制了全球經濟復甦，在變種病毒威脅下，恐怕還未能結束。

歐洲南部國家如葡萄牙十分依賴旅遊業，隨着歐洲推出數碼證書，當地商界原本期望今年夏天旅遊旺季可迎來復甦，擺脫去年慘淡的日子。在以美麗海灘而聞名的葡萄牙阿爾加維地區，度假村Tivoli Marina de Vilamoura Resort約一個月前預約已幾乎爆滿，酒店經理貢薩爾維斯為迎接旅客，特別是來自英國的旅客，近期增聘人手，又為酒吧和廚房補充庫存。

沒想到的是，由於變種病毒擴散，英國突然將葡萄牙剔出旅遊綠色名單，意味由葡萄牙返回英國的旅客由毋須隔離，改為需要隔離，即時打擊人們出遊意欲。不僅如此，葡萄牙政府亦對首都里斯本居民實施旅遊限制，連本地人也較難到訪這個海邊旅遊勝地。受此影響，貢薩爾維斯表示，房間預約率由4周前超過90%，暴跌至如今只有約高於30%，對改變之快難以理解。

迅速改變的形勢令葡萄牙商界大失預算，因為重啟業務需要投放時間和資金，若旅客回升的預期落空，損失的開支將是爆疫以來最大打擊之一。

事實上，雖然部分國家極力希望重啟經濟，但歐盟的疾病預防機構近日警告，快速放鬆限制措施會導致每日確診宗數、入院數字和死亡個案急升。雖然當前歐洲未出現這個情況，但稍一不慎，可能令這場抗疫戰失守，經濟難以重啟。