美股下半年料承接升勢　OPEC+料協議增產

上半年即將結束，儘管美股起泡的警告不絕於耳，但不論是熱炒股失勢抑或美國聯儲局轉鷹，均未能中止去年展開的股市升浪。相反，美股今年以來市值大增近6萬億美元，標指累漲13.95%，勢是1998年以來第二佳的上半年表現。不僅如此，綜觀過去27次美股於上半年表現如此強勁的經驗，有四分之三機會下半年進一步上升。

單計上周，標指累漲2.73%，為2月初以來最勁，收報4,280點，已略高於分析員給予的年底目標；道指累漲3.43%，為3月中以來最大單周升幅；納指周漲2.35%。

Leuthold首席投資策略員Jim Paulsen認為，長息未有如首季般上升，反而下跌，對股市非常有利，加上盈利持續增長，以及貨幣和財政政策仍然寬鬆，看好標指將上闖4,500點，較上周五收市有約5%上漲空間，但之後可能出現調整，年底或回落至約4,100點。

回顧今年初時，美股市盈率約為23倍，接近科網泡沫時代以來最高，但由於盈利強勁增長，市盈率回落至現時約21倍，惟仍顯著高於18倍的5年平均值。不僅如此，今季很可能是疫情以致衰退以來盈利復甦高峰，預期盈利增長將由今季的63%回落至明年初的僅4%。

淡友蠢蠢欲動，Markit資料顯示，押注SPDR標指交易所買賣基金(ETF)下跌的淡倉佔已發行股數，由年初不足2%升至5%。

短期而言，通脹形勢和聯儲局政策前景可能是影響美股的因素之一。美國前財長薩默斯日前預期，當地今年底通脹將相當接近5%，債息很可能在今年餘下時間上升，為金融市場帶來波動。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫上周五表示，若就業和通脹達到目標，當局可能考慮最快明年底加息一次。

市場關注本周五公布的就業數據，其中關於時薪的升幅將有助反映通脹壓力。影響通脹形勢的還有油價，紐約期油和布蘭特期油上周分別累漲3.36%和3.63%，雙雙收於2018年10以來高位。石油輸出國組織和盟國(OPEC+)本周開會，市場預期將就8月某種程度增產達成協議，預測平均增幅約每日55萬桶。

美國以至全球股市持續做好，連帶全球首次公開招股(IPO)市場熾熱，今年首6個月全球新股集資額已達破錄的近3,500億美元，超越去年下半年的2,820億美元。