遠東發展冀增拓本地樓市
2021年06月28日 00:29
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孔祥達(左)稱遠展未完全放棄分拆酒店業務上市的計劃。右為首席財務總監張偉雄。
遠東發展(00035)截至3月底止年度，收益按年倒退20.22%至59.43億元，盈利增長48.47%至5.43億元；不過，撇除投資物業公平值變動等後的經調整現金溢利則減少14.3%至7.22億元。董事總經理孔祥達對香港樓市審慎樂觀，認為本地房屋需求大，但土地短決問題不容易解決，故希望在香港提高參與率。
他指，目前集團在香港的收入佔比約30%，其餘來自英國、澳洲、新加坡等地的發展項目、停車場和酒店業務等。其中在香港會繼續積極投地，集團4月時向卓悅控股(00653)旗下公司發行1.295億元可換股債券，並取得其荃灣卓悅集團中心的優先發展權，惟暫時未對該項目落實任何發展計劃。
公司物業發展業務去年錄得12.49億元溢利，按年稍降2.25%。當中在澳洲的物業發展溢利按年增長2.36倍至3.49億元，主要因為在澳洲的地產業務進入收成期。英國物業發展業務亦扭虧，賺1,659.2萬元。孔氏表示，近期的香港人移民潮，確實見到港人買英國樓的數目按年增加約幾成。
停車場業務及設施管理卻在去年度由盈利轉為虧損2,927.6萬元。他解釋，主要因為歐洲和馬來西亞多地封城所致。
酒店業務及管理則扭虧，賺2.02億元，轄下香港的酒店由前年的虧損8,704.2萬元，轉為去年度賺466.5萬元。孔祥達指，這歸功於集團在新冠肺炎疫情前期，已按政府邀請轉為隔離酒店。集團前年原計劃將酒店業務分拆在新加坡上市，但由於疫情之下，外遊受限，酒店估值下跌，故暫時擱置該計劃，不過一旦情況逆轉，會重新考慮。