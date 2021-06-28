遠東發展冀增拓本地樓市

公司物業發展業務去年錄得12.49億元溢利，按年稍降2.25%。當中在澳洲的物業發展溢利按年增長2.36倍至3.49億元，主要因為在澳洲的地產業務進入收成期。英國物業發展業務亦扭虧，賺1,659.2萬元。孔氏表示，近期的香港人移民潮，確實見到港人買英國樓的數目按年增加約幾成。

停車場業務及設施管理卻在去年度由盈利轉為虧損2,927.6萬元。他解釋，主要因為歐洲和馬來西亞多地封城所致。

酒店業務及管理則扭虧，賺2.02億元，轄下香港的酒店由前年的虧損8,704.2萬元，轉為去年度賺466.5萬元。孔祥達指，這歸功於集團在新冠肺炎疫情前期，已按政府邀請轉為隔離酒店。集團前年原計劃將酒店業務分拆在新加坡上市，但由於疫情之下，外遊受限，酒店估值下跌，故暫時擱置該計劃，不過一旦情況逆轉，會重新考慮。