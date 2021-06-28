東方日報B1：滙豐劉紹文籲部署科網股　押注七翻「新」

有「細價股王」之稱的滙豐金融服務(亞洲)投資策略及顧問部投資策略主管劉紹文表示，即使恒生指數今年餘下時間潛在升幅仍相當有限，但港股依然有望打破悶局上演「七翻身」，原因包括中港新經濟股有望在第三季重現生機，現時科網股正等待幾個信號以確認見底反彈，可部署買入龍頭。

劉紹文接受本報專訪時直言，港股過去3個多月未能擺脫區間上落的悶局，癥結在於恒指走勢正由新經濟股、本地及海外企業、中資股3個板塊所拉扯，「3個板塊(表現)有啲得、有啲唔得」，造就目前的橫行局面，除非其中兩個板塊一齊衝上，否則指數暫看不到有很大突破。

不過，他仍對恒指7月表現看高一線，除了「七翻身」的說法有一定科學根據，中港新經濟股亦有望一洗頹風，因此大市在第三季「翻生」的機會頗大。

疫苗去年底面世之後，環球新經濟股即淪為拋售對象，加上「收水」憂慮發酵，資金持續自板塊撤出。不過，劉氏指，集中不少科技股的美國納指自4、5月起企穩，當中龍頭股在本月中旬起更明顯有力地跑贏舊經濟和價值型股份，亦見到資金重新追入增長股。雖然這些趨勢往往需更多時間觀察，但新經濟股轉向的指標已現端倪。

雖然香港的龍頭新經濟股因為監管風險等未能跟上，但劉氏認為不是壞事，因為投資者可以觀望美股情況作部署，「對於環球投資者而言，部署股票一定係美股行先，所以香港的新經濟股返嚟未，一定要睇美股情況」。而「北水」佔港股總成交比例若持續按月改善，亦有助新經濟股反彈。

他又建議，可着手部署吸納新經濟龍頭股，待回歸完全確認，再細看行業子板塊的機會。

劉紹文相信，新經濟股將在第三季度中後期重現生機，甚至再一次跑贏舊經濟股，繼而重演去年「貪新忘舊」的局面，但此並不代表舊經濟股會大冧，因為實體經濟確實持續改善。

他續指，舊經濟股肯定沒有一年前般便宜，但現在也非貴得離譜，只是揀選舊經濟股時，宜以股息率做切入點，因為市場對經濟復甦的信心、期望很高，一旦復甦不似預期，仍有股息支撐，而疫情改善進度能否支持經濟復甦步伐，仍是股市風險之一。喜歡「有升有息」的投資者，不妨選擇本地銀行、地產及基建，「食息一族」則可考慮內銀及內房。

儘管他覺得大市短期會打破悶局，但滙豐給予恒指年底的目標只是30,420點，比起港股上周五(25日)收市的潛在升幅不足4%。劉紹文稱，佔恒指權重不少的舊經濟股由年頭至今上升不少，要警惕資金之後會否由舊經濟板塊輪換至新經濟股，從而影響恒指走勢。恒指過去10年的「七翻身月」，7年錄得升市，平均升幅為3.7%，而跌市的平均跌幅為3.4%。