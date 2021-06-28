中金公司：家電業不乏長期投資機會

家電行業是一條耐力跑賽道，長期穩定的市場增長，疊加家電細分市場經歷市場化競爭後容易形成寡頭壟斷格局，競爭中強者恒強。上述因素導致投資家電行業往往在長期投資中能夠獲得超額收益率。

2009至2020年，地產周期與經濟周期緊密相連基本同步。目前地產周期與經濟周期已經不再緊密相連。家電板塊也往往在地產周期由景氣轉為不景氣的切換時期大幅調整。目前，地產周期對家電板塊的影響在減弱，主要原因是中國家庭中，大家電保有量較高，逐漸進入以更新需求為主的時代。2009年冷氣機、雪櫃、洗衣機中更新需求估計佔比21%、26%、38%；2020年更新需求估計佔比達64%、90%、79%。

另外，大型廚電需求依然以新房裝修需求為主。然而，精裝修房開盤量從2017年的158萬套，提升至2020年的326萬套。精裝修樓盤對裝修需求的影響與傳統毛坯樓花相比存在差異。毛坯樓花從開盤到竣工大約需要1至2年，廚電需求滯後竣工6個月左右；精裝修房的廚電配套需求在開發商竣工之前，一般廚電安裝、驗收後0至3個月即可交付。

消費電器品類存在三條賽道。(1)家庭普及型產品，如雪櫃、洗衣機、冷氣機、油煙機、電飯煲等，需求確定性高，競爭壁壘主要在於全產業鏈優勢。(2)可選型產品，衝動消費影響大，市場機會在於產品創新、捕捉流量的快速變化、快速滿足消費者善變的需求，如外觀設計風格。(3)產品創新，供給創造需求，如激光導航算法的優化，導致掃地機從科技玩具，轉變為可以全球城鎮家庭普及的家電。

普及型家電到達銷量天花板，並不意味着家電行業創新和投資機會的終結。以日本的發展經驗來看，1975年左右，日本二人家庭的雪櫃、洗衣機、電視普及率達到90%以上，趨於飽和。隨後，日本家電進入百花齊放的產品創新時代，各類提高生活便利度、改善居家體驗的新產品層出不窮，例如溫水馬桶、乾衣機、洗碗機、被褥烘乾機等。由於人群消費層次不同，家電新產品最終普及率低於普及型大家電，但我們認為新品類會成為家電需求重要的增長點，並且為市場貢獻大量細分賽道投資機會，中國市場正在經歷這一過程。

從中國家電市場產品生命周期看：(1)白色家電已經進入成熟期，大廚電、小廚電正處於成長期；(2)白色家電市場產品正在經歷結構性升級，如冷氣機市場中央冷氣機滲透率提升；洗衣機市場滾筒洗衣機滲透率提升；雪櫃市場大容量雪櫃滲透率提升；熱水器市場燃氣熱水器滲透率提升；(3)廚房電器市場(大型廚房電器以及廚房小家電)品類擴張機會多，大型廚房電器的滲透率和城鎮化率有密切關聯；(4)我們認為新興品類市場，諸如洗碗機、嵌入式烤箱、吸塵器、掃地機械人、洗地機、空氣淨化器、淨水器、乾衣機、按摩椅、按摩小器具、女性護理類產品、智能微投、激光電視、辦公智能大屏等，將湧現大量細分市場的小龍頭。技術提升改善產品使用體驗的特點，使得這些產品具備滲透率提升的潛力。

中國以家庭需求為主的「第二消費時代」進入尾聲，目前進入以個人個性消費需求為主的「第三消費時代」，人(消費者)、貨(產品創新)、場(流量變化)巨變。

消費者變化在於：(1)2020年我國第七次人口普查數據顯示，中國平均每個家庭戶人口為2.62人，家庭戶規模繼續縮小，比2010年的3.10人少了0.48人。這背後，除了反映人群生育意願的降低，也反映了單身獨居人群佔比的增加。單身消費人群佔比的提升，引發了我國消費市場的結構性變化，我們判斷中國消費市場已經進入「第三消費時代」，其特徵是從一家一台的產品向一人一台的產品轉變，從追求實用到追求設計的轉變，從追求「別人有的我也有」到追求彰顯個性的轉變。上述消費人群的變化，與產品、場景層面的變化相互作用，構成了新時代的消費特徵。(2)與務實的已婚人群相比，「單身貴族」們的消費選擇更注重產品「顏值」，並有不同的審美圈層，以凸顯自己的個性和生活態度。

產品創新包括：(1)科技的不斷進步，也在不斷創造新產品、新需求。年輕群體對新鮮事物接受度高，產品創新擁有了更廣闊的受眾土壤。中國的掃地機械人、洗地機、智能微投等產品創新領先全球。(2)為迎合消費者不同的審美圈層，極簡、輕奢、二次元等設計語言應運而生。即使沒有技術創新的產品，也可以通過產品工業重新設計迎合消費者需求。由於審美圈層眾多，單一的品牌已經難以統御市場，導致企業開始流行品牌矩陣的戰略。

新場景、新流量呈現快速變化：(1)網上渠道相比實體店有效率優勢，並且網上流量入口不斷變化。2012至2015年是傳統電商平台低成本獲取流量的時期。2017至2020年，直播帶貨、社交電商成為網上流量新熱點，又帶來一批低成本流量紅利。(2)在網上渠道的倒逼之下，實體店渠道也在積極尋求變革，從單純賣產品向賣生活場景轉變。此外，網上、實體店的邊界正在逐步模糊，形成網上、實體店優勢互補的新零售模式。(3)追星的方式發生重要變化，流量明星的出現對商品流量來源產生重要影響。

在渠道變革、消費者審美多元化的趨勢下，中國小家電品類快速擴張。內地市場湧現出眾多新的小家電品牌，包括自創的互聯網品牌、引入的海外品牌(收購或者代理)、外資品牌等。除具有市場認知度的品牌之外，市場還出現很多白牌、不知名的小品牌。資本市場原本認為廚房小家電市場美的、蘇泊爾、九陽三強格局已定的判斷被顛覆。小熊、摩飛成功抓住了人、貨、場的變化，成為廚房小家電品牌新貴。

當前消費者，特別是年輕、單身的消費者對小家電產品的訴求已經和老一代有明顯的差異，這為新產品的興起創造了機會。消費場景中，網上渠道超過了實體店渠道的重要性，特別是網上流量來源變化大，及時抓住流量風口不易。產品方面，小熊定位「小而萌」審美，摩飛主打年輕消費者的社交屬性，在細分人群市場取得了成功。面對上述變化，傳統小廚電品牌九陽、蘇泊爾、美的，也在加大長尾品類(即市場雖小但數量眾多的產品種類)和各類新興網上渠道的布局，加速網上轉型。

我們預計5至10年，中國家電品牌(包括自有品牌、併購的外資品牌)有望在全球成為主流。中國企業在數碼經濟升級趨勢下，全球競爭優勢不再局限於成本優勢，已經轉換為全面的產業鏈優勢、產品優勢、零售效率優勢。以此為基礎，中國企業全球化進入快車道。2019至2020年，中國家電企業經歷了貿易摩擦、新冠疫情的考驗，展現出強大的抗風險能力和穩健的經營能力。

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