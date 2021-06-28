信置斥近20億元維持上海來福士廣場實際權益

根據獨立協議HQH將上海華慶的60%股權，售予一名並非為HQH或上海華慶現有股東的買家，該撤資完成為建議收購事項完成的先決條件。

收購完成後，公司透過HQH於上海華慶及相關物業的實際權益將維持不變，約為22.35%，原因為撤資將HQH於上海華慶的股權自95%減少至35%。建議收購事項的整體目的及影響，是為了讓買方於撤資後恢復其於上海華慶(透過HQH)約22.35%的實際權益。

該物業為上海來福士廣場，為包括優質辦公室大樓及購物中心的商業大廈，坐落於中國上海黃埔區西藏中路268號。信置指，透過HQH於上海華慶及相關物業的投資是作長期持有以產生穩定經常性收入。

賣家分別為RCCF Shanghai Limited，及Singavest Investments Pte Ltd。前者為為CapitaLand Limited的附屬公司，而後者為GIC Private Limited旗下公司。交易完成後，RCCF於HQH持股由58.82%降至36.14%，而GIC則將不再為HQH的股東。