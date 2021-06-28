俄鋁料冶煉廠現代化及Taishet陽極車間資本開支49億美元

為啟動上述程序，董事會已批准該項目的初步計劃，當中列明該項目的規模、主要特點及估計資本開支。作為該項目的一環，Krasnoyarsk、Bratsk、Irkutsk及Novokuznetsk鋁冶煉廠將使用預焙陽極技術部分替換基於自焙(Soderberg)生產技術運行的電解槽及基礎設施，各工廠經改造後的產能，包括：1)Krasnoyarsk鋁冶煉廠每年53.5萬噸；2)Bratsk鋁冶煉廠每年53.5萬噸；3)Irkutsk鋁冶煉廠每年23.5萬噸(全面轉型至預焙陽極技術)；以及4)Novokuznetsk鋁冶煉廠每年7.5萬噸。為保持公司年度鋁銷量，該項目將按照一項分步實施計劃進行，從而盡量減低對產量的影響。

至於有關Taishet陽極車間第2期工程。為滿足該項目落實後對焙燒陽極的需求增加，公司預計提高Taishet陽極車間的焙燒陽極產量，而Taishet陽極車間第2期工程的估計最大產能每年約40萬噸將會增加。

據目前計劃，該項目及Taishet陽極車間的增產項目均將分階段進行，至2030年完成，投資主要發生在2023年至2027年之間，資本開支總額料約49億美元(含增值稅)。

另外，俄鋁又宣布，根據Norilsk Nickel購回結果及其計算公式，預計將出售Norilsk Nickel已發行股本的約2.33%，總代價約14億美元。

由Norilsk Nickel取消購回(庫存)股份後，公司將擁有不少於Norilsk Nickel已發行股本的26.3%。