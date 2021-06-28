潘梓生：沙特有意增產　油價恐快調整

美國聯儲局議息偏「鷹」，令市場一度陷入調整，但聯儲局主席鮑威爾在國會表示並不會急於加息，令市場重回穩定，美元回落也令風險市場再回升勢，美股更繼續回復破頂格局。事實上，如本欄上周表示，聯儲局議息聲明實際上並沒有表明任何收緊貨幣政策的迹象，更多是由於美元藉着聯儲局議息大幅反彈，市場反應實屬有點過敏。

油價在市場調整之際卻一支獨秀，仍能企穩於72.5美元之上，反映市場對油價需求仍然樂觀，也因油組未有任何增產計劃，令油價受到支持。從即月原油合約比下月合約貴近1%可見，現時油市場供應仍然處於緊張狀態。若油市場仍然維持現況，相信油價仍然可以看高一線，不過近日沙特阿拉伯開始放風，表示願意增產，配合俄羅斯一直支持增產的立場，相信油組將開始踏入增產的節奏。

油價現時反映市場已處於供不應求的狀態，油組有足夠理由穩定市場，相信將會表明增產的意願。早前其他商品出現深度調整，從投資通脹主題的角度比油價更為便宜，油價也將面臨更多調整壓力。油價短期在75美元附近應將遇到明顯阻力，短期油價調整的目標約於71美元。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生