沈振盈：港股市底強　期指似要挾高結算

過去一周股市先跌後升，上禮拜初市況「扮死」，外圍反彈都上升乏力，令投資者覺得絕望做淡。然而，上周三大市突然大幅挾上，之後走勢已呈現強勢，連升3日，升幅近1,000點，走勢強勁。上星期五的升勢更是全面上升，反映市底確實很強，後市看高一線。由於本周二為期指結算，以近日的走勢看，似乎大戶要挾高結算。

從玄學的角度分析，今個月是甲午月，市況雖然波動，但整體而言，仍是對股市有利。到了乙未月(7月7日)之後，因為地支丑未相沖，市況將現變數，金價及資源股會大升。

本周股市之日子不俗，對股市較有利，大市應該可以持續向好。除了周一市況較為反覆之外，其他日子做好。這推算亦配合本周期指挾高結算的可能。

本周每日的股市走勢預測：

周一(丁未日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，走勢反覆，方向未定

周二(戊申日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，走勢向好

周三(己酉日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，持續強勢

周四(庚戌日)：假期

周五(辛亥日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，大市繼續做好

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)