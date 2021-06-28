李偉傑：悠可集團招股在即 惠及顏值經濟相關板塊

近年中國內地人均收入提升，加強追求提高生活質素，對美妝需求進一步殷切，經電商平台購物消費已成爲消費主流，美容生態發展使群體消費力不斷升高，根據艾瑞資訊報告，於2020年，中國為全球第二大的美妝市場，總零售額為8,616億元人民幣(下同)，2015年至2020年的5年復合年均增長16%，增長潛力巨大。

若要真正踏上美妝市場的風口，中國美妝電商服務龍頭企業悠可集團剛通過上市聆訊，並準備進行招股。悠可集團是中國美妝市場獨具國際視野的電商服務商，與全球美妝營收中排名前六的美妝集團聯合利華、歐萊雅、寶潔、資生堂、雅詩蘭黛及科蒂及多個美妝品牌均保持了穩定的長久合作關系，是一個多元化經營的美妝集團。

疊加美妝及電商雙賽道勢能，使得美妝電商服務行業成為近年來增速最快的行業之一，其中美妝市場是目前前景最好，增速最高的消費領域之一，行業高利潤率較高；而電商賽道國內發展水平領先全球，線上滲透率最高，為國際品牌擴展國內提供了成熟平台和開闊的市場空間。

從初步招股書顯示，2020年悠可集團的GMV達到163億元，按年增速超過60%，市場份額爲13.3%，為行業最高。公司(包含杭州悠可前身)經調整利潤從2018年的2.071億元，增長至2020年的4.242億元，兩年復合年均增長率為43.1%，業績增長亮眼。

此外，悠可集團的股東基礎強勁，當中中信資本為悠可的控股股東，持有約44%股權，Genesis Capital及平安保險分別持有12.4%及5.8%股權，足見資本市場大佬看好公司的美妝品牌電商服務前景，用行動、用資金支持公司。

據招股書披露，截至2020年12月31日，悠可集團共服務於44個品牌合作夥伴，包括33個美妝品牌賦能合作夥伴及11個美妝孵化品牌合作夥伴，當中有多個高端及奢侈美妝品牌，例如Clarins、Perfume GIVENCHY、Sisley及Valmont。

由此可見，悠可集團與衆多國際一線美妝品牌緊密合作，配合眾多實力雄厚的星級股東及營運團隊多年強勁往績，相信未來或有更多策略性合作，有助公司業務多元及橫向發展。

作為美妝電商第一股悠可集團赴港上市在即，建議投資者在正式招股時再細閱招股文件，另趁現時在優質新股招股前，可關註顏值經濟概念股，待悠可集團招股時再伺機行動。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)