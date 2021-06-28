龔成：點解窮人一直冇錢？如何突破？

窮者愈窮，富者愈富，主要原因是他們的財富觀念不同，以至他們所持有的項目不同。

普通人一生都無法累積財富，原於他們從來沒有累積過「真正的錢」，他們只在不將累積一些自己以為是財富，但真相並不是財富的項目。

● 要明真正的財富運作

真正的財富是有不斷升值的能力，同時會產生持續的現金流，而這些現金流能按「系統」運轉而不斷上升，這些我們會稱之為資產項。相反，若某些項目不斷要現金流支出，就會不斷減少我們的財富，這就稱為負債項。

當你租樓住，現金流向就流進業主裏，租樓是你的負債，而出租樓就是業主的資產。可能你認為自置物業居住就能避開負債，可惜答案並非如此，因為當你供樓自住時，每月同樣要有支出，供樓包括償還本金及利息，故物業是你的負債。而在對立面的另一方，物業則是地產商的資產，而該按揭貸款是你的負債，同時是銀行的資產。

除居住外，每月的各生活所需都存在這種資產負債的對立面，飲食所需、水電煤、電話費上網費、交通費、各種娛樂等。當你持有負債，流出現金時，與你對立的一方則持有資產，享受着你為其產生的現金流。在我們世界各方都存在着各種各樣對立面，只是人們很少站在有錢人的角度去看世界。

● 一般人與有錢人的對立

這就是世界真實的一面，就算你不知道，事實上你仍是背負著各種負債，而在另一方的對立面，有錢人就同時持有這資產。普通人與有錢人身在不同的路中，即「財務死胡同」與「財務自由」。

即是說，當普通人因負債而不斷產生負現金流，就是在死胡同中愈轉愈深，而這就像齒輪轉動，會同時推動另一邊的齒輪運行，即是推動有錢人身處的財務自由之路的運行，令其轉動，而財務自由之路的轉動是向外的，每推動轉一下，都轉向更外，變得更大。

● 如何突破？

正因如此，有錢人在財務自由之路中愈行愈快，推動其財富亦愈滾愈大。

就是這原因，令有錢人愈來愈有錢，而普通人愈來愈冇錢。其實，當中的問題在於，普通人無去累積資產，卻不斷累積負債，令他們每月的負現金流不斷增加，如同進入了財務死胡同。

普通人要突破不是沒有方法，首先是加強儲錢，然後盡快將這些錢轉換成資產項，當資產增值及產生現金流時，就會令財富產生循環，從而不斷提升，而如何選擇好資產，正正我們需要學習的。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)