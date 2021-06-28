陳偉明：港股準備向上突破29400關

美國通脹數據高企，正當市場開始擔心聯儲局有機會上減少買債，甚至提早加息，美股意外地向好，當中納指更屢創新高，刺激香港新經濟板塊帶動港股向上突破29,000關。

美股走勢強勁最主要是因為聯儲局繼續堅持通脹只是暫時性，而拜登又與國會就基建方案達成共識，加上新冠肺炎疫情仍未全面受控，市場開始認為即使美國加息亦不是短時間內會發生的事情，美股因而繼續破頂。

另一方面，七一前夕，中國人民銀行鬆手少量放水，原本在半年結前日趨緊張的資金流動性稍為紓緩，沉寂多時的A股因而解放重拾上升動力。

技術上，雖然期指仍未走出27,500至29,400點的大型區間上落格局，但正如上周筆者所講，港股已開始逐漸適應壞消息並產生抗跌能力，估計港股未來向上突破29,400點的機會較大。

策略上，早前在期指28,200以下部署的即月價Long Call已經大賺，建議先平倉離場。在期指正式向上突破29,400關之前，不建議高追，静候期指回落至28,900以下小注Long Call 7月價外1,000點恒指期權博大市有能力破頂向上。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明