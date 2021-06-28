周樂樂：市場消息偏利好　關注成長股投資機會

過去一周，市場情緒在逐漸回暖，包括上證指數、深圳成指在內的主要指數全線收漲。申万一級行業中，24個行業升4個行業下跌，其中，最強的前三行業是電氣設備、鋼鐵和電子，最弱前三行業是傳媒、計算機和通信。數據上看，資金偏好行業景氣度高或中長期成長邏輯較為確定行業，如：光伏產業鏈、虛擬現實產業與蘋果產業鏈等，而資金對短期沒有利好驅動因素或成長邏輯較弱的成長行業繼續缺乏做好熱情。

市場消息來看，美國與中國兩地市場消息偏利好。美國方面，上周美聯儲主席鮑威爾說不會因通脹憂慮先發制人加息，會利用其工具將通脹率控制好，同時疫苗接種率目標仍需5個月，所以市場預計美聯儲短期不會加息。上周四美國總統拜登宣布兩黨就萬億美元基礎設施投資問題達成一致，雖然該協議在9月份才可能通過投票，但是市場上對美國的萬億美元投資計劃充滿信心，因為美國需要該計劃加速經濟恢復與增強本國競爭力。其利好於全球經濟復甦，驅動企業業績增長。預計該協議對能源和原材料行業短期利好，而中長期機會是仍在新能源、新能源汽車、科技、醫療等成長性行業。需注意該基建計劃會增加市場對通脹的憂慮以及美債收益率上升預期，影響美聯儲決策。

中國方面，國內的央行結束之前4個月回籠資金操作，近兩日進行逆回購操作向市場注入流動性，增加市場對央行流動性維穩預期，預計市場短期不需擔心國內流動性問題。同時，國內高層近期頻繁提及大眾創業，萬眾創新等，目前從上海與深圳兩地交易所對收購兼併、增發審批時間等規則修改來看，比之前有所改善。預計新興成長行業的政策與融資環境將會改善，利好資本市場，利好新興行業企業，尤其是之前因反壟斷而大幅下跌科技股，將大概率獲國內外資金重新流入。

行業消息看，光伏行業最近利好政策較多，明顯國家接下來將會加快推動光伏行業的發展，同時美國的基建計劃裏也加大對新能源投資，重點關注具有產能、技術與市場優勢的核心企業。需要提醒風險的是半導體板塊，目前海外資金已經對美國幾個大的半導體公司出了看空的報告，市場調研數據看5月份開始半導體缺貨已改善，A股五大半導體ETF規模是在縮小而不是增加，因此判斷出資金在流出這個板塊。

綜上所述，市場預期美聯儲短期不會加息、美國兩黨兩萬億基礎設施投資達成一致、國內央行流動性維穩以及資本市場融資環境的改善等，這些利好可以支撐港股與A股短期有所表現。策略上，結構性的機會仍在成長股，尤其需重視超跌科技股的估值修復與光伏板塊因利好政策打開成長空間的預期差機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂