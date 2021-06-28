醫渡科技續拓展研究網絡　每年增加5至10間各類平台

醫渡科技總裁兼首席財務官楊晶在會議上表示，集團將繼續拓展大型研究網絡，未來每年開拓到5至10間研究型機構、醫院及區域平台。她指出，發展醫療大數據基建為後續發展的根本，雖然耗時較長，但需要先部署好核心區域，才能實現綠色醫療。

股東應佔虧損為37億元，按年擴大1.45倍，主要是可換股票據、可轉換可贖回優先股及認股權證的公允價值變動。不派末期息；經調整淨虧損為2.75億元，按年收窄14.7%。上個財年，公司研發開支由2.64億元減至2.22億元。

按業務劃分，來自大數據平台和解決方案的收入由按年增加8.1%至4.02億元，毛利率45.1%，主要受客戶數量、整體客户單量提高及海外業務擴張所推動。

楊表示，大數據平台為集團最大收入來源，集團亦會逐步開拓應用產品，而生命科學解決方案及健康管理平台和解決方案會加速發展。三個業務板塊的業務佔比分別從上財年的7成、2成及1成，調整至2021財年的5成、2成及3成。楊續指，未來的生命科學解決方案以及健康管理平台和解決方案的增速或會加快，變相收入佔比增加，而大數據平台的收入佔比可能會進一步收窄，但仍會保持良性穩定增長。

生命科學解決方案的收入為1.84億元人民幣，按年增長79.3%，毛利率為21.7%，升8.3個百分點，主要是因為全年活躍客戶數量和溢價能力提升。

集團高級副總裁(生命科學解決方案)徐濟銘指，創新藥的時間成本及財務成本的投入愈來愈長，加上競爭愈來愈激烈，但公司加入大數據，通過算法，臨床服務更精準更快，改善費用貴及成功率偏低等問題。而且經專家研究網絡準備的臨床方案，選擇更精準、高效率。截至3月底，集團已經向76家中國頂級研究型醫院、19個監管機構和政策制定者提供服務，按年增加5間醫院及5個監管機構和政策制定者。生命科學解決方案的客戶數量由74家增至的108家，增24%。

健康管理平台和解決方案收入按年增加353.1%至2.5億元，毛利率增至40.7%，主要是成功幫助客戶進行數據化和平台化轉型，至少購買一次的付費用戶超過500萬人。