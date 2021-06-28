瑞銀：市場將維持低息　通脹增加企業盈利

瑞銀發表下半年投資展望，瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，因近期通脹升溫，股市有短暫調節，但通脹是因為需求增加，經濟增長而帶動，反而令企業盈利增長表現更好。

她相信，目前到2022年為止市場會維持低息，接近2%息率情況，負利息情況仍存在，因此建議投資者保持投資。但公司股價則要取決不同板塊，建議投資周期性股票，因為市場對需求更大，股價表現較好。若10年期國債息率有有較大波動，將影響增長型板塊。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，美國通脹不可能長時間維持高企約3%水平，聯儲局於六月份債息會議明確表示會考慮加息，加息存在勞動性及結構性風險。但她認為，聯儲局最快在今年年底減少買債規模，但規模仍是增長，對市場流動性沒有太大影響，料到明年下半年才會加息一至兩次，年底最多增加至2%。

中國通脹方面，她表示物價會保持溫和水平，料下半年CPI約增長2%，由於2019年豬肉格價暴漲，目前處於下行周期，拉低CPI。另一方面，PPI則創13年新高，她表示和美國情況類似，大宗商品價格因經濟復甦而大幅上漲，但中國下游競爭非常激烈，溢價能力不強，發改委亦會控制能源價格，預料下半年PPI會放緩至5至6%。

至於內房股會否在第三季有反彈，李則表示看淡該板塊，國內政府在三條紅線的規定下並沒有手軟，但土地銷售仍很「火」，雖然政府限制內房借貸，但內房仍有其他資金支持投地，在這種情況下內地政府更不可能放鬆政策。