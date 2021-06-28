上半年掛牌新股2/3仍要潛水！諾輝健康累漲2倍最標青
2021年06月28日 13:09
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香港上半年預期有45隻新股上市，按年減少24%，集資額達2,108億港元，較去年同期飆1.27倍，並創十年新高。
回顧上半年新股表現，可謂輸多贏少。上市至今股價潛水的比例接近2/3，期內表現最佳的新股是俗穩「B仔股」的未有盈利的生物科技公司諾輝健康(06606)，掛牌首日已飆2.15倍，股價之後一度回落至48元，上周五(25日)收報80元，較招股價26.66元高2倍，未計手續費，以IPO入市的投資者每手賺26,670元。
至於本月中掛牌，超額認購2,078倍的時代天使(06699)上市首日曾炒高至490元，上周五收報407元，較招股價高1.35倍，以每手200股計，帳面勁賺46,800元，企穩上半年最賺錢新股一哥位置。
另一上半年熱爆新股快手(01024)，掛牌首日即炒高1.6倍，之後曾升至417.8元後持續回吐，上周五收報206.8元，較招股價115元仍有近8成升幅，每手帳面賺9,180元。
至於上半年仍要潛水的新股當中，不少跌幅超過40%，但多數是市值較細的公司。其中宋都服務(09608)首日掛牌即潛水36%，上周五收報0.107元，較招股價低57%。另外，LEGION CONSO(02129)及新紐科技(09600)截至上周五，股價分別較招股價低55%及54%。