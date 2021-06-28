墨西哥銀行研納比特幣　巴拉圭或步薩爾瓦多後塵

墨西大富豪Ricardo Salinas Pliego周日(27日)宣布，旗下的銀行將接受使用比特幣，成為墨西哥首家接受比特幣的銀行。外電報道，根據富比士統計，他是墨西哥第3大富豪，擁有大型銀行--Banco Azteca，其家族財富規模約為158億美元。

Pliego去年曾表示，他的流動資產組合中約有10%投資比特幣。他近日進一步表示，所有投資人都應該研究一下加虛擬貨幣及其未來，他和他的銀行正在努力成為墨西哥第1家接受比特幣的銀行。

● 巴拉圭或步薩爾互多後塵

其他消息方面，巴拉圭將成為繼薩爾瓦多之後第二個提出授權比特幣作為法定貨幣的法案的國家。上周五(25日)，薩爾瓦多宣布將分發價值30美元的比特幣給這個國家的每1位成年人。Bitcoin將於9月7日成為薩爾瓦多的法定貨幣。該國已經在加密貨幣領域看到了許多發展，包括1,500台Bitcoin ATM 機、地熱Bitcoin採礦和該國的外國投資。

本周早些時候，Bitcoin最大的機構買家Microstrategy又為其投資組合增加了價值5億美元的Bitcoin。

● Bitcoin採礦難度將大降兩成

此外，外媒報道，根據多個區塊鏈數據站估計，在即將到來的調整中，比特幣(Bitcoin)的採礦難度將下降約21%，將是比特幣歷史上，最大的難度跌幅，也將自2018年12月以來首次有記錄以本，首次出現難度連續三次下降。

報道指出，自本月初以來的整體難度和算力下降，反映了中國政府在新疆和四川發布的礦場關閉命令的規模，這兩個地區直到最近還是世界上最大的兩個採礦中心。在下一次調整後，仍然插電且不受內地監管影響的比特幣礦工，將獲得更大份額的挖礦獎勵，亦即是與難度下降成正比。

自從新疆和四川省政府分別於6月9日及6月18日下令切斷比特幣礦場的電力供應以來，該網絡的算力在過去的一個月下降了近50%。意味着數以百萬計的比特幣礦工已從網絡中撤出。目前二手礦機市場供應激增，甚至促使礦機銷售商比特大陸暫停其現貨訂單的全球銷售。

與此同時，在新疆和四川放開監管後，中國以外的礦場已經湧入了大量新礦工。俄羅斯比特幣挖礦託管服務提供商的創始人兼首席執行官Igor Runets表示，在中國政府宣布打擊挖礦之後，全球突然對綠色比特幣挖礦產生興趣，對其可再生能源託管服務的需求增加變得更加劇烈。

Runets表示，在四川政府下達命令後不久，BitRiver就與中國礦業客戶簽訂了150兆瓦的託管容量，該容量將在四個月內完全投入使用。但他認為，目前全球託管可用性供應短缺，將很難在短期內滿足中國礦工的新需求。