【高盛推介】體育用品股跑贏大市　安踏及李寧購證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：港股下午復市後，體育用品股跑出，此前安踏、李寧分別發盈喜，獲多間大行上調評級及目標價。

安踏體育於上周五(25日)繼續上試180港元水平收市，升約0.2%；今日(28日)繼續上升，最高見190元，繼上周四(24日)再創上市新高，即市現報189.4元，漲5%，跑贏大市。

有券商指，安踏體育早前發盈喜，料今年上半年經營溢利將按年增長不少於55%，期內溢利更升110%。該行重申對安踏體育「買入」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四及五共錄得約60萬元資金流入。牛證方面則見150至152元收回區域的產品獲資金留意。

李寧上周五跌約0.5%，今日則發力急漲。在午後復市隨即突破100元關口，最高見105元，繼上周三再創上市新高；即市報94.9元，急升14%，大幅跑贏大市。

李寧上周公布，預期集團截至今年6月底止，將錄得不少於18億元人民幣純利。有券商料李寧上半年收入和零售銷售分別增71%及80%，當中第2季零售銷售增長達75%。該行指銷售增長帶動盈利改善，料淨利潤率至2023年可達18%，並維持對其「增持」評級。

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