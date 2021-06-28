【高盛推介】體育用品股跑贏大市 安踏及李寧購證可吼？
2021年06月28日 15:33
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李寧受惠盈喜，股價向好。（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：港股下午復市後，體育用品股跑出，此前安踏、李寧分別發盈喜，獲多間大行上調評級及目標價。
安踏體育於上周五(25日)繼續上試180港元水平收市，升約0.2%；今日(28日)繼續上升，最高見190元，繼上周四(24日)再創上市新高，即市現報189.4元，漲5%，跑贏大市。
有券商指，安踏體育早前發盈喜，料今年上半年經營溢利將按年增長不少於55%，期內溢利更升110%。該行重申對安踏體育「買入」投資評級。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四及五共錄得約60萬元資金流入。牛證方面則見150至152元收回區域的產品獲資金留意。
安踏購(15510)，行使價188.88元，2022年01月24日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
安踏牛(52096)，收回價150元，行使價148元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
李寧上周五跌約0.5%，今日則發力急漲。在午後復市隨即突破100元關口，最高見105元，繼上周三再創上市新高；即市報94.9元，急升14%，大幅跑贏大市。
李寧上周公布，預期集團截至今年6月底止，將錄得不少於18億元人民幣純利。有券商料李寧上半年收入和零售銷售分別增71%及80%，當中第2季零售銷售增長達75%。該行指銷售增長帶動盈利改善，料淨利潤率至2023年可達18%，並維持對其「增持」評級。
投資者如看好，可留意年期約6個月，屬貼價的低街貨李寧購(16204)。
李寧購(16204)，行使價93.88元，2021年12月31日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、低街貨。
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