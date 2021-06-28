【高盛推介】吉汽撤回上海科創板上市申請　好淡友角力

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車於上周五(25日)公布，基於經營決策和戰略調整，決定撤回上海科創板上市申請，但表示業務運作良好，撤回上市申請並不會對財務狀況及營運構成任何重大不利影響。及待有關條件成熟後，公司將積極推進人民幣股份發行之上市工作。

吉汽上周五微跌約0.2%，今日(28日)下午復市後曾急挫近5%，最低見24.8元，及後跌幅收窄，即市跌逾2%報25.45元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(24日)及上周五共錄得約1,920萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。認沽證則於上周一至上周三(21至23日)共錄得約500萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金傾向沽出24元以下收回價的產品，並轉倉至24元以上收回價的貼牛。而上周五流入熊證的資金則集中在28至29元收回區域的產品。

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