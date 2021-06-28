【高盛推介】吉汽撤回上海科創板上市申請 好淡友角力
2021年06月28日 15:35
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車於上周五(25日)公布，基於經營決策和戰略調整，決定撤回上海科創板上市申請，但表示業務運作良好，撤回上市申請並不會對財務狀況及營運構成任何重大不利影響。及待有關條件成熟後，公司將積極推進人民幣股份發行之上市工作。
吉汽上周五微跌約0.2%，今日(28日)下午復市後曾急挫近5%，最低見24.8元，及後跌幅收窄，即市跌逾2%報25.45元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(24日)及上周五共錄得約1,920萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。認沽證則於上周一至上周三(21至23日)共錄得約500萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金傾向沽出24元以下收回價的產品，並轉倉至24元以上收回價的貼牛。而上周五流入熊證的資金則集中在28至29元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的吉汽購(22317)。價外選擇可留意年期約3個月的高槓桿、低街貨吉汽購(16322)。牛證方面，近牛選擇可留意吉汽牛(54125)，與現價有約1.7元收回距離。遠牛選擇可留意吉汽牛(53423)，與現價有約2.7元收回距離。
吉汽購(22317)，行使價28.05元，2021年09月23日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。
吉汽購(16322)，行使價30元，2021年09月27日到期，實際槓桿6.1倍，價外、高槓桿、低街貨。
吉汽牛(54125)，收回價24元，行使價23.5元，換股比率50，槓桿比率11.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
吉汽牛(53423)，收回價23元，行使價22.5元，換股比率50，槓桿比率8.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
吉汽沽(16202)，行使價21.83元，2021年09月24日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、低街貨。
吉汽熊(61846)，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率8.8倍，市場上首三高槓桿之一近熊。
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