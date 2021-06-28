紐油失守74美元　道期偏軟

●美匯指數報91.75；港匯見7.7618；離岸人民幣(CNH)反覆處6.4625；美元兌日圓為110.69；歐元企1.1935；英鎊報1.3914。金價升上每安士1,780美元。布油穩守75美元關；紐油失守74美元水平。道指期貨偏軟。

-國泰航空料下半年每月仍要消耗約10億元現金。

-南岸涉欠債遭呈請清盤，股份復牌曾挫12%。

-醫渡科技續拓展研究網絡，每年增加5至10間各類平台。

-畢馬威：香港今年新股集資額料不少於4,000億元。

●滬綜指跌1點，煤股挫逾5%。

●日股跌18點，韓澳股偏軟。

●歐股個別發展，Burberry插近6%。

●墨西哥銀行研納比特幣，巴拉圭或步薩爾瓦多後塵。

●傳花旗正組建數碼資產部門，為客戶提供虛擬貨幣服務。

●傳中信集團對華融債務摸底，或參與債務風險化解工作。

●摩通上調今年全球石油需求預估，料第4季布油升至80美元。

●人民幣中間價升至6.4578，兌每百港元報83.16。

●差估署公布，香港5月樓價指數按月再升0.6%，連升5個月，而首5個月累升3.63%。該月租金指數報177.9點，按月升約0.28%，連升3個月，今年以來累升0.73%。

-5月港島細單位漲逾3%，新界則跌2.7%。

●建灝地產旗下屯門新盤名為「上嵐」，提供112伙，全屬一房戶，實用面積約265至290方呎，最快7月開售。