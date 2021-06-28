紐油失守74美元 道期偏軟
2021年06月28日 16:17
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報91.75；港匯見7.7618；離岸人民幣(CNH)反覆處6.4625；美元兌日圓為110.69；歐元企1.1935；英鎊報1.3914。金價升上每安士1,780美元。布油穩守75美元關；紐油失守74美元水平。道指期貨偏軟。
●受黑色暴雨影響，港股早上休市，下午1時30分復市，恒生指數最終收報29,268點，跌19點或0.068%，主板成交1,015.9億元。阿里巴巴漲近3%，吉利汽車撤回內地科創板上市申請，股價曾跌4.8%。https://bit.ly/35WsCm9
-國泰航空料下半年每月仍要消耗約10億元現金。
-南岸涉欠債遭呈請清盤，股份復牌曾挫12%。
-醫渡科技續拓展研究網絡，每年增加5至10間各類平台。
●上半年掛牌新股2/3仍要潛水！諾輝健康累漲2倍最標青。https://bit.ly/3hiEXXk
-畢馬威：香港今年新股集資額料不少於4,000億元。
●滬綜指跌1點，煤股挫逾5%。
●日股跌18點，韓澳股偏軟。
●歐股個別發展，Burberry插近6%。
●墨西哥銀行研納比特幣，巴拉圭或步薩爾瓦多後塵。
●傳花旗正組建數碼資產部門，為客戶提供虛擬貨幣服務。
●傳中信集團對華融債務摸底，或參與債務風險化解工作。
●摩通上調今年全球石油需求預估，料第4季布油升至80美元。
●瑞銀：通脹溫和增長帶動企業盈利，下半年吼5大投資主題。https://bit.ly/2UKjVJr
●人民幣中間價升至6.4578，兌每百港元報83.16。
●差估署公布，香港5月樓價指數按月再升0.6%，連升5個月，而首5個月累升3.63%。該月租金指數報177.9點，按月升約0.28%，連升3個月，今年以來累升0.73%。
-5月港島細單位漲逾3%，新界則跌2.7%。
●建灝地產旗下屯門新盤名為「上嵐」，提供112伙，全屬一房戶，實用面積約265至290方呎，最快7月開售。