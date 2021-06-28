疫情透支增長！調研料Chromebook及平板電腦將迎三年衰退期…

新冠肺炎疫情對全球個人電腦(PC)市場影響深遠。研調機構IDC預計，平板電腦及Chromebook經過2020及2021年兩年大幅增長後，2022年開始將進入衰退，Chromebook將連續三年進入衰退期，直到2025年才重回增長軌道。

外媒引述IDC的報告指出，Chromebook今年出貨量料增33.5%至4,340萬台。受惠疫情期間消費者、企業及學校對平板電腦大量需求，平板去年實現兩位數強勁增長，今年預期出貨量也將達1.67億台，年增1.8%。

該機構又預計，從明年開始，平板及Chromebook都將陷入個位數衰退，情況將一路延續到2024年，Chromebook將於2025年重回增長軌道，但平板將持續小幅衰退。

IDC分析師Anuroopa Nataraj表示，受惠居家工作及遠距教學的需求，帶動平板及Chromebook在去年大幅增長，但今年預計一般消費市場和教育領域需求將放緩，且隨着全球各地區陸續解封，消費者將增加旅行及其他娛樂支出，勢必影響平板、Chromebook增長。