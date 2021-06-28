香港5月整體出口貨值按年上升24%

政府統計處公布，2021年5月份香港整體出口貨值為3,938億元，按年上升24%；商品進口貨值為4,193億元，按年上升26.5%。期內錄得有形貿易逆差255億元，相等於商品進口貨值的6.1%。

2021年首5個月的商品整體出口貨值按年上升29.4%。同時，商品進口貨值上升25.7%。首5個月錄得有形貿易逆差1,250億元，相等於商品進口貨值的6.2%。

政府發言人表示，隨着環球經濟復甦，5月份的商品出口續見強勁增長。輸往內地及亞洲多個市場的出口繼續錄得顯著升幅，輸往美國及歐盟的出口亦進一步增長。2021年首5個月合計，商品貿易總額達38,954億元，較2018年同期的高位超出12.3%。

展望未來，主要經濟體的需求進一步恢復，在短期內應有利於香港的出口表現。然而，環球疫情及中美關係的發展，以及地緣政治緊張局勢升溫，仍然值得注視。政府會密切留意相關情況。

香港付貨人委員會主席林宣武表示，香港上月出口表現不俗，主因基數較低、歐美需求繼續強勁，以及再工業化之下多了產品在香港生產。他對下半年香港出口形勢樂觀，但不會如上半年般強勁，料全年出口貨值按年增長10至15%問題不大。