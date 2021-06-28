港交所滬深港通結算加速平台Synapse開放試用

香港交易所交易後業務主管蘇盈盈表示，Synapse是完善滬深港通下，三地交易所夥伴之間雙向資本流動的重要措施。Synapse的推出能夠提高國際投資者參與滬深港通時，處理交易後業務的能力和效率，幫助他們更高效處理不斷增長的滬深港通交易量帶來的結算工作。

2021年首季，滬深港通的北向交易及南向交易的平均每日成交額同創季度新高，分別達1,268億元人民幣及608億港元。

香港交易所於2020年11月宣布計劃推出Synapse，利用DAML智能合約幫助參與滬深股通的機構投資者管理其交易後工作，尤其是配合內地證券市場相對較短的結算周期。Synapse將標準化和簡化滬深港通北向交易的交易後工作流程，以透明、安全和可靠的方式提高市場參與者的結算效率。

蘇盈盈又指，香港交易所非常感謝每一位試用計劃參與者對Synapse開發工作的支持，並期待繼續與這些參與者和市場緊密合作，共同發展這個創新平台。