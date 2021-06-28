逆流首現！內地大城市生活成本高　農民工回流農村

外國傳媒報道，由於人口老化、生活成本過高和直播電商等因素，導致中國大量農民工正在返回家鄉，造成過去多年努力所開發的大城市正「逆向流動」。

數據顯示，去年疫情爆發後，好幾百萬的中國工人沒有回到大城市工作。截至今年3月底，農民工較2019年同期減少246萬人。

專家指出，2020年為首次出現上述下降情況。未來幾年，城市轉往農村的逆向移民將加速，原因是基層工人買不起城市的住宅，也得不到城市的醫療保健，以及一個更重要的因素是人口老化，過去12年，50歲以上農工的數量多了一倍，達到26%。與其前往北京或上海等中國的大城市，更多的農工認為離家近的地區比較好。

事實上，許多農民只能在工廠打工或是送快遞，工作條件非常苛刻，且因中國城市有特別嚴格的戶籍制度，讓農工難以得到醫療保健和教育，根本買不起房產。對大多數教育程度較低的工人而言，搬回小城市或農村能大大降低生活成本。然而，工資相對較低會導致中國貧富差距日益加劇。

有報告指出，自疫情以來，低端勞動力的失業率和求職率同時上升，反映僱主與工人之間脫節。