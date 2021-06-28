歐舒丹內地網上銷售成增長動力

他指出，本地消費有上升趨勢，旗下店舖客流量增加，不過仍面對沒有旅客的影響。而香港的電商滲透率較亞洲其他地方較低，看好其增長潛力，未來有意加大發展本港電商業務。

他表示，對內地業務表現感到滿意，而網上業務成增長動力，於去年增長約69%，實體店則增23%，未來會繼續投資發展網上銷售渠道。在實體店擴張方面，他表示，旗下內地門店與其他競爭對手相比要少得多，目前正在評估未來進入三四線城市的潛力，在本財年有可能繼續開設新實體店。他透露，主要品牌L’Occitane及ELEMIS分別計劃增6家及4至5家新店。

被問及內地國貨消費熱潮會否對拓展中國市場造成影響，Andre Hoffmann指，中國市場規模足夠大，而歐舒丹的定位是高品質的天然有機產品，已建立市場地位及自己的客戶群，對在該市場持續增長有信心。

集團管理層亦預計，歐舒丹全球產品價格將於未來一年平均上漲1%，加價幅度視乎通脹情況再作調整，今年經營溢利率則維持14%左右。