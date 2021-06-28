一帶一路又有阻滯？孟加拉擬減44億元鐵路預算

外媒報道，孟加拉擬削減兩個有關「一帶一路」鐵路建造的預算，令中國方面表示要撤回投資。

報道指，孟加拉總理辦公室提議削減鐵路項目成本，其中Joydebpur-Ishwardi雙軌雙線鐵路的預計成本為10.45億美元，擬縮12.91%；而Akhaura-Sylhet雙軌鐵路的12.72億美元預算，擬削減20.8%，共節省近5.72億美元。

該兩個鐵路建造項目均與「一帶一路」倡議有關，而中國資助的主要條件是承包商必須由中國政府選擇，非公開招標，孟加拉政府則支付徵地、安置當地人及工人工資，而中國政府支付建設成本，約佔投資項目總成本的80%至85%。

惟孟加拉官員指出，在沒有競標的情況下選擇承包商，反而導致成本增加，中國承包商建造的Joydebpur-Ishwardi雙線鐵路的每公里成本定為720萬美元，而經競標的Akhaura-Laksam雙軌類似工程的每公里建設成本僅225萬美元，兩者差距甚大。

報道指，當孟加拉裁減鐵路預算後，中國政府直言不會為Joydebpur-Ishwardi雙線項目提供資金，Akhaura-Sylhet雙軌項目的中國承包商也稱，不會再進行投資。對此，孟加拉政府將致函中國，要求其審查資助決定，否則將尋求其他貸款來源，換言之，該兩項鐵路工程的完工日期必將延後。

孟加拉政策研究所執行董事Ahsan H. Mansur指出，中國撤回資金的原因或與削減預算有關，並坦言其「相信中國的投資項目被高估，若執意撤資可能傷害中國自己。」