包浩斯去年轉賺9973萬　連特別息派46.5仙

儘管期內零售業務異常艱難，惟集團已成功降低經營槓桿，並大幅減少核心經營成本約59.3%，至約2.61億元，大大低於2020年的6.43億元。此外，由於出售物業增益淨額約4,740萬元，以及收取香港和澳門政府的疫情救濟金及補助合共約2,060萬元。香港及澳門零售業務為集團最大業務分部，期內此分部佔集團營業額約92.5%。受疫情不利影響，集團錄得同店銷售大幅負增長約-39%，營業額縮減約45.6%至約3.43億元。

集團主要從事潮流服裝、袋及時尚配飾之設計及零售業務。其主要於香港及澳門經營多個零售渠道(線上及線下)。集團營業額大部分來自旗下主要自家品牌，如「SALAD」、「TOUGH」、「80/20」及一些季節性自家設計品牌，以及若干知名特許經營品牌，當中包括「SUPERDRY」。

截至今年3月31日，集團共經營49間(2020年為102間)自營線下零售店舖╱專櫃╱特賣場。