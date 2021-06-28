大圍金禧花園明賺實蝕　兩房3年升值約8萬元

儘管樓價持續升勢，但部分近年高位入市的業主，現沽貨仍要損手離場，大圍金禧花園兩房戶以610萬元成交，3年只升值約8萬元，扣除使費料為明賺實蝕個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，望海景，附有裝修，以930萬元易手，實用呎價約20,440元，新買家屬於用家，鍾情單位向海，市場罕有放盤，原業主於2014年以578萬元買入，持貨7年帳面獲利352萬元，單位升值約61%。

●柴灣杏花邨16座中層戶，實用面積約475方呎，兩房單位，望全山景，獲買家以795萬元買入，實用呎價約16,737元，新買家為區內客，購入單位作上車之用。

●西灣河逸濤灣冬和軒高層D室單位，實用面積約865方呎，套三房及儲物室間隔，外區租客在多區睇樓物色單位，見屋苑設有豪華會所及完善配套，故以月租38,000元承接，實用呎租約43.9元。

●鰂魚涌太古城6月錄得45宗租務成交，與上月同期約48宗相差3宗，屋苑逸天閣高層A室兩房戶，望園景，實用面積約591方呎，以約24,000元放租約1個月後，吸引公司客洽詢，雙方議價後以約22,000元成交，實用呎租約37.2元。

●鰂魚涌太古城太湖閣中低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望山景，以918萬元易手，實用呎價約18,773元，新買家屬於用家，原業主於2017年10月以778萬元買入，持貨4年帳面獲利140萬元，單位升值約18%。

●鰂魚涌太古城元宮閣低層F室，實用面積約580方呎，兩房間隔，議價後以約1,090萬元成交，實用呎價約18,793元，新買家為同區用家，看好區內太古坊發展將有利區內樓市，故加快其入市決定。

●北角維景花園A座高層1室，實用面積約523方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約1,200萬元承接，實用呎價約22,945元，原業主早於1994年8月以318萬元購入上址自住，持貨逾26年至今沽出，帳面獲利882萬元，單位期內升值近2.8倍。

●北角威景臺B座低層9室，實用面積約700方呎，兩房間隔，望池景，獲區外換樓客以約1,490萬元承接，實用呎價約21,286元，原業主於2016年9月購入上址投資，當時作價1,149萬元，持貨逾4年至今易手，帳面獲利341萬元，單位期內升值約30%。

●上環帝后華庭2座高層C室，實用面積322方呎，一房間隔，享海景，以845萬元易手，實用呎價約26,242元，新買家屬於外區客，原業主於2014年以550萬元買入，持貨7年帳面獲利295萬元，單位升值約54%。

●西半山半山捌號中層B室，實用面積約311方呎，一房間隔，近日以20,000元租出，實用呎租約64元，業主於去年6月以約993萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.4厘。

●鴨脷洲深灣軒6月暫錄4宗買賣，包括3座中高層A室，望全海景，兩房間隔，實用面積約508方呎，以1,250萬元放盤兩天，即獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約1,220萬元成交，實用呎價約24,016元，屬同類型單位新高價，新買家為首置客，睇樓1次即拍板入市。

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九龍區

●將軍澳清水灣半島2座低層D室，實用面積約1,033方呎，套四房間隔，望海景，吸引同區換樓客承接，單位原先開價1,290萬元，後降價至1,260萬元成交，減幅約2.3%，實用呎價約12,197元。

●將軍澳新都城2期9座高層D室，實用面積約538方呎，套三房間隔，望內園及山景，以915萬元沽出，實用呎價約17,007元，創同類型單位新高價，項目對上一宗同類型單位新高成交於上星期錄得，當時紀錄為905萬元，紀錄維持一星期即被打破。

●將軍澳新都城3期1座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，5月份叫價約768萬元，同區用家見樓價合預算，議價後終以760萬元承接，實用呎價約18,719元，原業主於2009年4月斥資208萬元購得，轉手帳面獲利552萬元，帳面升值2.65倍。

●茶果嶺麗港城6月暫錄約17宗買賣，平均實用呎價14,967元，其中23座低層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，擁海景，以780萬元易手，實用呎價約14,943元，原業主於2018年以698萬元買入，持貨逾3年轉手帳面獲利82萬元，單位升值約12%。

●旺角麥花臣匯1B座中層F室，實用面積約367方呎，一房連套房間隔，近日以735萬元易手，實用呎價約20,027元，原業主約於2015年5月以729.7萬元購入上，持貨至今約6年帳面獲利僅約5.3萬元，物業升值約0.73%。

●長沙灣宇晴軒6座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，放盤約3個月，至近日以910萬元沽出，實用呎價約18,802元，新買家鍾情屋苑位置方便上班，即睇即買，項目6月暫錄約12宗買賣，現時有約40個單位放售，叫價由850萬元起。

●長沙灣宇晴軒3座中層B室，望內園景，兩房間隔，實用面積約441方呎，以850萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價10萬元，以約840萬元成交，實用呎價約19,048元，新買家為首置客，睇樓1次即入市，原業主於2017年12月以約715萬元購入，轉售帳面賺約125萬元，物業升值約17.5%。

●長沙灣泓景臺2座高層G室，實用面積約685方呎，套三房房間隔，享內園景，最初開價1,499萬元，現以1,328萬元易手，實用呎價19,387元，新買家為換樓客，議價後即拍板入市自用。

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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑9座低層D室，實用面積748方呎，三房連儲物室間隔，獲買家零議價下以980萬元承接，實用呎價約13,102元，原業主於2010年2月以417萬元購入，持貨逾11年至今沽出，帳面獲利563萬元離場，單位期內升值近1.4倍。

●馬鞍山迎濤灣1座高層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望山景，原先開價660萬元，放盤兩星期，加價88萬元，成功以748萬元沽售，實用呎價約15,359元，原業主於2011年3月購入上址，當時作價333萬元，持貨逾10年至今轉售帳面獲利415萬元，單位期內升值約1.2倍。

●馬鞍山海典灣6座中層F室，實用面積451方呎，兩房間隔，日前以798萬元易手，實用呎價約17,694元。原業主於2015年以575萬元購入單位，持貨6年帳面獲利223萬元，單位升值約38.8%。

●大圍金禧花園2座中層B室，實用面積314方呎，兩房間隔，以610萬元沽出，實用呎價約19,427元。原業主於2018年5月以602萬元購入上址，持貨3年樓市辣招期滿鬆綁沽售，帳面僅獲利8萬元，扣除使費料損手離場。

●沙田第一城6月暫錄約27宗成交，最新成交包括8座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以566萬元易手，實用呎價約17,309元。原業主於2016年以377萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約189萬元，升值約50.1%。

●大埔中心11座中層H室，實用面積462方呎，兩房間隔，議價後以675萬元易手，實用呎價約14,610元。新買家為同區租客，見樓價持續上揚，怕遲買會貴，即入市單位自用。

●大埔中心11座低層B室，實用面積391方呎，兩房間隔，原開價598萬元，放盤8個月累減28萬元，減幅4.7%，獲用家以570萬元承接，實用呎價約14,578元。

●粉嶺牽晴間本月暫錄約18宗成交，其中10座中層G室，實用面積556方呎，三房間隔，議價後以770萬元獲承接，實用呎價約13,849元。原業主於2010年以308萬元購入上址，持貨11年帳面獲利462萬元。

●粉嶺御庭軒8座高層G室，實用面積約463方呎，兩房間隔，以548萬元沽出，實用呎價約11,836元。買家為一名孝順女，上車首要考慮鄰近父母住所，故斥資購入上述單位。

●上水奕翠園5座複式單位，實用面積1,474方呎，連約300方呎平台，以1,680萬元易手，實用呎價約11,398元。新買家為同區租客，見同類少有放盤，立即決定入市作自住用途。

●上水居屋旭埔苑G座中層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場356萬元沽出，實用呎價約6,520元。屋苑現有約5個單位放售，最低入場價由540萬元起。

●元朗爾巒茵羅洛斯大道3座中層C室，實用面積886方呎，三房連套房間隔，叫價1,060萬元，議價後以1020萬元成交，實用呎價11,512元。原業主於2014年2月以735.4萬元一手買入單位，持貨7年帳面獲利284.6萬元。

●元朗YOHO MIDTOWN第1座高層F室，實用面積445方呎，細兩房間隔，可遠眺深圳，叫價900萬元，減價20萬元，以880萬元沽出，屬同類單位新高價，實用呎價19,775元，更創屋苑兩房單位呎價新高。

●元朗世宙5座低層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，享市景，原業主月前叫價約730萬元放售，輕微議價後以726.8萬元成交，實用呎價約16,942元。

●天水圍居屋天富苑K座高層8室，實用面積506方呎，兩房間隔，獲白居二中籤者以410萬元未補價購入，實用呎價約8,103元。

●東涌映灣園15座高層D室，實用面積652方呎，三房間隔，向東南山景，叫價900萬元，減價20萬元，以880萬元沽出，實用呎價約13,497元，屬同類型單位新高價。