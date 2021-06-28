屯馬綫帶動！元朗及馬鞍山屋苑創新指標　私宅樓價直逼巔峰

屯馬綫已經全線通車，沿線地區二手樓市繼續升溫。元朗YOHO MIDTOWN兩房單位，日前以每方呎約19,775元轉手，料屬項目標準戶新指標。

中原溫旭銘稱，上址為1座高層F室，實用面積約445方呎，叫價900萬元。外區客在全線通車首日，帶票到元朗睇樓，參觀單位後，獲減20萬元，即以同類型新高價880萬元購入。

同屬沿線的馬鞍山區交投暢旺。該行胡耀祖指出，海典灣6座中層F室，實用面積約451方呎，以798萬元易手，呎價約17,694元。呎價料屬同類型兩房戶高位。

區內業主叫價進取。世紀21奇豐黎健峯表示，同區迎濤灣1座高層E室兩房戶，實用面積約487方呎，開價660萬元，放盤兩星期，加價88萬元，以748萬元沽出，呎價約15,359元。

其他地區也接連錄破頂成交。中原伍錦基透露，將軍澳CAPRI第10座高層F室，實用面積約401方呎，零議價下以800萬元沽出，屬該盤一房戶樓價新高，呎價約19,950元，亦創屋苑標準單位最高。

港島住宅方面，香港置業胡志軒指，鴨脷洲深灣軒3座中高層A室，望全海景，實用面積約508方呎，放盤兩天，獲區內客接洽，減價30萬元，以約1,220萬元成交，做價料屬同類型兩房戶高位，呎價約24,016元。

市場消息稱，香港仔深灣9號1座中層單位，四房連雙套房設計，市傳以9,100萬元沽，呎價約4.67萬元，有機會屬項目標準戶雙破頂個案。

●私宅樓價連升5月直逼巔峰

樓市強勢持續，整體樓價逐步逼近歷史高峰，差餉物業估價署截至5月底臨時數字，私人住宅售價指數按月再升約0.64%至393.7點，已連續5個月上揚，較兩年前的高位相差不足1%。期內實用面積431方呎以下細單位指數更率先破頂，按月上升約1.08%至439.9點史上最高。市場人士預期，本港樓價會在今年第三季破頂。

該署數據顯示，整體售價指數今年首5個月已累升約3.63%，回升至2019年6月水平，相比同年5月錄得的396.9點歷來高位，只低3.2點或約0.81%。以實用面積劃分5類戶型，其中4類的最新售價指數按月出現增長，當中市場需求龐大的上述類型細戶，更超越2019年5月所錄的439.7點高位，成為首個破頂的單位類別。

若以地區及面積作分析，各類中小型單位中，以港島區實用面積431方呎以下細單位升勢最強，5月平均呎價約17,929元，較4月顯著上升約3.23%，以面積430方呎計算，平均售價約770萬元。至於九龍區同類戶型，期內平均呎價亦錄約0.25%升幅，報約15,347元。

大市氣氛向好，整體租金亦同步上升，5月私宅租金指數報約177.9點，較對上一個月上升約0.28%，已連續3個月上漲。綜觀今年首5個月走勢，該指數累升約0.74%。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，樓價指數升幅比預期好，疫情好轉有利買家入市意欲，料下季有機會創新高。不過，租金仍受經濟及失業率影響，今年仍有機會向下調整，亦代表租金回報率會持續偏低。而目前樓價持續高企，相信樓市辣招沒有減辣空間，但希望政府可放寬額外印花稅，以增加二手供應量，可避免買家湧向一手樓，並協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，疫情持續受控，新盤市場大旺，銷售反應極為理想，帶動二手市場量穩價升，預料6月樓價升幅有望進一步加快。若下月底公布的樓價指數再升1%，整體樓價即可破頂創歷史新高。若能盡早恢復通關，全年樓價升幅有機會由原估算的10%，擴大到13%至15%。