標指納指再破頂　道指挫37點

美股周一早段個別發展，道指曾跌37點，至34,396點。另外兩大指標續創新高，標指升7點，至4,288點；以科技股為主的納指漲91點，至14,452點。雖然市場似乎已消化加息預期等利淡因素，但摩根士丹利警告，若經濟數據過於強勁，恐致聯儲局立場更趨鷹派，引發市場動盪。

聯儲局於6月中的議息會議中，提前了加息時間表。摩根士丹利美國固定收益研究主管Vishwanath Tirupattur指出，自疫情爆發以來，聯儲局超寬鬆的貨幣政策對市場走向尤關重要，故縮減實際進展和預期的加息節奏是最大風險。

他認為，任何政策轉變都可能加劇市場的不確定性，這種環境下，即將到來的就業和通脹數據對市場的影響將被放大，而強勁的經濟數據可能加劇鷹派傾向。

作為美國大型信託機構之一的Wilmington Trust投資策略主管Meghan Shue則認為，經濟仍在復甦中，對股市是利好因素。她認為，下半年股市仍可能續創新高，整體而言持樂觀態度，但也警告未來可能出現震盪。至於選股方面，該機構看好周期股，如金融、能源、大宗商品、材料和工業等。

個股方面，據報蘋果公司(Apple Inc.)將在明年的iPhone系列中，取消5.1吋屏幕的機款，僅保留6.1及6.7吋屏幕。蘋果股價昨晚早段升0.9%，報134.26美元。

飛機製造商波音公司研發中的777X機款遇上阻滯，美國聯邦航空局(FAA)稱其未準備好進行認證，或要到2023年下年才會爲這款飛機認證。波音股價挫2.05%，報243.3美元。