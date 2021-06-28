美洲多國圍爐取暖　虛幣危機恐禍及小型經濟體

虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）繼續在3萬美元以上波動，雖然近期飽受主要經濟體打壓，但市場並無徹底唾棄，尤其較小型的經濟體仍力撐。墨西哥有富豪稱，比特幣應出現在每位投資者的投資組合之中，旗下銀行更研究接受比特幣；南美小國巴拉圭據報亦計劃將比特幣成為法定貨幣。然而，大國堅持唱淡，有美國聯儲局官員表示，虛擬貨幣之一的穩定幣（Stablecoin）風險高，危及金融市場穩定。

交易平台Crypto Compare數據顯示，比特幣周一(28日)飆8.84%，高見每枚35,306美元，依然穩於3萬美元以上，未失重要大關；「二哥」以太幣更大升15.32%，見2,084美元水平。

墨西哥億萬富豪Ricardo Salinas Pliego表示，旗下銀行Banco Azteca將接受使用比特幣，成為墨西哥首家接受比特幣的銀行。據外媒引述《福布斯》統計顯示，他是墨西哥第3大富豪，其家族財富規模約158億美元。他去年亦透露，自己有約10%的流動投資組合為比特幣，近日更進一步表示，所有投資者均應該研究虛擬貨幣及其未來發展。

同屬拉美的另一小國巴拉圭則計劃步薩爾瓦多後塵，成為全球第2個將比特幣作為法定貨幣的國家，該國議員Carlitos Rejala於社交平台表示，計劃興建使用可再生能源的「挖礦」設施，並在7月中提交國會討論。於本月上旬通過比特幣法案的薩爾瓦多則決定「派幣」，上周五宣布向全國每名成年人，派發價值30美元的比特幣。

投資者的興趣令銀行忍不住沾手虛擬貨幣，據悉，花旗集團向員工發出備忘文件指出，集團正計劃於財富管理部門中，組建一個新的數碼資產部門，專為富裕客戶提供包括虛擬貨幣、NFT（Non-fungible Tokens，非同質化代幣）、穩定幣、央行數碼貨幣（CBDC）等投資服務。

然而，美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫指出，虛擬貨幣中的穩定幣（自稱與美元掛鈎）其實並不穩定，隨着穩定幣的市佔率增多，更可能引發新一輪的金融危機。他稱，穩定幣雖然有抵押品作擔保，惟本質上仍屬風險基金投資，因此部分基金產品不適合持有穩定幣。他又補充，需要有足夠的監管後，才可讓一般投資者沾手。