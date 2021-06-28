【產經評論】美撒錢變相侵略　華穩價奪主導權

全球疫情大爆發至今仍未斷尾，是不折不扣的天災；美國施以無限放水應對經濟危機，致覆水難收，通脹禍根已現，就是人禍！中國正力控內部物價和金融風險以穩大局，美國則蔑視通脹危機，選擇繼續印鈔的攬炒之路，疊加全球糧食商品供應不穩，通脹失控非危言聳聽。2008年金融海嘯後中美聯手救市，如今分道揚鑣，成為全球最大「灰犀牛」，最終恐衍生兩個制度、兩種物價，「半球化」趨勢說明世界不再由美國說了算，就看誰能笑到最後！

次季以來，全球通脹升溫已是不爭事實，可美國官方一再強調只屬暫時，完全無視當地產糧地區正受熱浪侵襲，嚴重影響收成，還有航運受阻、缺櫃等因素最少持續至年底。說穿了，其意欲就是要讓這場世紀資產泡沫繼續發酵，堅信美元霸權可以做到損人利己，例如巴西、俄羅斯及土耳其等已被迫加息，其他新興經濟體只能自求多福。

至於中國，則是今年最早主張貨幣政策正常化的主要經濟體，先後以反壟斷為由整頓科技業、加大調控樓市、嚴打虛擬貨幣亂象；近期更着力打擊大宗商品市場炒風，預告下半年煤價大跌，無論是用來發電的動力煤，抑或煉鋼的焦煤，皆有助調控通脹，加上豬價大挫，正要構建物價穩定的市場預期。配合鬆緊有道的貨幣與財政政策，「內循環」戰略行穩致遠，確保不被外部力量干擾；貨幣政策與市場環境能見度提高，有利鞏固外資來華的信心。

中國之所以要築起價格「防火牆」，說白了，就是因美國放任印鈔，導致以美元定價的國際大宗商品，包括糧價和一眾原材料水漲船高，明顯是向外輸出不穩定因素，搞另類經濟侵略。中國要防範，就必須在價格上與美國脫鈎，這雖無助於全球應對通脹危機，但反讓中國能按本身的國情施政，並盡一切辦法切斷風險由外傳導的路徑，全力保持內部穩定。

目前新冠病毒難斷尾，若再有其他天災，又或是美國推動地緣政治風險升級，皆可令經濟出現嚴重滯脹，造成人心不穩。美國的財政和貨幣政策似是不顧後果，實乃要藉美元霸權拖冧全世界，一次過收割後重啟新遊戲，再做大贏家。可如今中國貴為全球第二大經濟體，有條件不再看這台戲，就連俄羅斯也在積極去美元。雖然中國在控制物價上依賴行政手段不無代價，但美國擺明設下陷阱，也只有作最壞打算，做最佳準備，且放長雙眼等着瞧，看誰反過來奪取主導權！