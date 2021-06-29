東方日報B1：港新股半年籌2132億 破紀錄
2021年06月29日 00:23
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本港今年上半年新股集資額創新高。
香港交易所(00388)在3年前推行的上市改革，讓香港新股集資生意在中美角力不斷升溫下保持領先地位。會計師行畢馬威表示，本港今年上半年新股集資額創新高，計及截至周三(23日)已確認的上市項目，更高達2,132億元，66%集資額由改革後所容許的同股不同權(WVR)及無收入生物科技公司貢獻，料下半年能在醫療和科技企業捧場下繼續發熱。
畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，排隊申請上市企業眾多，加上流動性強，料香港今年新股集資總額不少於4,000億元，穩列全球5強，冀能保持首三甲。
事實上，新股持續熱鬧，單計今日就有至少3家公司開始招股，令撞期招股中新股增至9隻。當中，尚未有盈利生物科技企業康聖環球基因(09960)以每股招股價8.6至9.78元，發行約2.26億股新股，集資最多22.14億元；每手500股，入場費4,939.28元，預期7月16日於主板掛牌。
今開始招股的康橋悅生活(02205)和德信服務(02215)均為內地物管公司，康橋悅下周五截止認購，每股招股價2.78至3.88元，發行1.75億股新股，集資最多6.79億元；每手1,000股3,919.1元入場，料7月16日主板首掛。該公司引入碧桂園服務(06098)、鄭州安圖實業集團、中國生活服務信息網站58同城為基礎投資者。
德信服務每股招股價2.66至3.44元，每手1,000股，入場費3,474.66元，料7月15日於主板掛牌；是次擬發售2.5億股新股，籌最多8.6億元，並引入中建投信託股份等3名基礎投資者，共認購9,600萬元人民幣等值股份，以招股價上限計，佔發行規模11.59%。
其他正在爭奪市場資金的新股方面，據致富證券統計，康諾亞生物(02162)跑出，孖展累計超購122.61倍；但小鵬汽車(09868)及朗詩錄色生活(01965)孖展認購分別只錄2.59倍及1.1倍超額認購。周一(28日)首日招股的優趣匯控股(02177)及喆麗控股(02209)公開發售認購部分亦已足額，分別獲超購9.96倍及3.04倍。
周一首掛的兩隻新股，捲土重來的森松國際(02155)甫開市升一倍，報4.96元，屬全日低位，之後曾飆3.33倍，見10.76元，收報8.9元，較招股價2.48元，漲2.58倍，每手帳賺6,420元。反觀由越秀地產(00123)分拆的物管公司越秀服務(06626)則相對失色，曾失守招股價，挫3.68%，最終收報4.88元，與招股價持平。
展望未來，畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀預計，下半年醫療保健、生命科學、物流和供應鏈，以及金融科技等新經濟板塊的新股上市活動趨勢將維持強勁。
劉大昌補充，面對監管不確定性，仍有部分中國企業有興趣在美國上市。中概股回流自前年開始活躍，他認為這是大趨勢，而聯交所建議簡化海外發行人來港上市，令更多公司符合條件，企業亦會考慮以雙重第一上市形式回歸港股。