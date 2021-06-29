東方日報B1：港新股半年籌2132億　破紀錄

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，排隊申請上市企業眾多，加上流動性強，料香港今年新股集資總額不少於4,000億元，穩列全球5強，冀能保持首三甲。

德信服務每股招股價2.66至3.44元，每手1,000股，入場費3,474.66元，料7月15日於主板掛牌；是次擬發售2.5億股新股，籌最多8.6億元，並引入中建投信託股份等3名基礎投資者，共認購9,600萬元人民幣等值股份，以招股價上限計，佔發行規模11.59%。

展望未來，畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀預計，下半年醫療保健、生命科學、物流和供應鏈，以及金融科技等新經濟板塊的新股上市活動趨勢將維持強勁。

劉大昌補充，面對監管不確定性，仍有部分中國企業有興趣在美國上市。中概股回流自前年開始活躍，他認為這是大趨勢，而聯交所建議簡化海外發行人來港上市，令更多公司符合條件，企業亦會考慮以雙重第一上市形式回歸港股。