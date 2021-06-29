皇冠珀斯賭場最少關閉3日　勢損收入

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年備受非法招賭、洗錢等負面消息困擾，其日常營運亦頻頻受到新冠肺炎疫情打擊。公司周一(28日)公布，應西澳省政府的防疫限制，轄下皇冠珀斯物業內的賭場由周日(27日)起最少關閉3日，事件勢必影響公司收入。

此外，澳洲維多利亞省雖然在6月23日放寬墨爾本都會區的防疫限制，但公司周一指出，由6月25日起公司的皇冠墨爾本物業內，仍然要遵守一連串的社交距離措施，包括室內場地人數限制為每4平方米1人，上限為300人。各電子投注機器和賭枱需要相隔1.5米，後者更加不設企位。

至於新南威爾士省，皇冠悉尼物業內的餐飲業務和會議設施由上周五(25日)凌晨起關閉，直至7月9日，即關閉逾兩星期。酒店業務則維持有限服務。值得留意的是，該物業雖然在去年底開業，但由於皇冠涉嫌違反防洗錢法等，被該省監管當局評為不適宜持有賭牌，以至該物業內的賭場一直未能開業。

皇冠的監管風波，源於2016年多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，及後這些員工更被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱「疊碼仔」或涉嫌販毒。事件已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而公司在墨爾本和珀斯的賭牌，亦被監管機構調查中，最終有機會被褫奪。

皇冠一間公司出事卻「連累隔籬」。評級機構惠譽發表報告，坦言皇冠被一連串因操守和涉嫌犯罪的調查後，澳洲所有賭場營運商將很有機會面對更嚴厲的監管，合規成本將會攀升。

該機構預期，賭場營運商或要被迫終止部分項目，這將影響營運商產生收入的能力，以致推低毛利，更將會被要求增加支出來規管自己。根據新南威爾士省當局調查皇冠後的建議，是由賭場營運商付費來成立一個特別監管機構來監管博彩業。