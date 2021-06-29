聯儲副主席：傾向對眾多穩定幣進行監管

全球虛擬貨幣市值不斷膨脹，且價格大幅波動，引發美國監管機構關注。外媒報道，美國聯儲局負責金融監管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)表示，聯儲局傾向對眾多穩定幣進行監管，因其可能會造成金融穩定性風險。

由虛擬貨幣公司Tether和Centre等提供的穩定幣，總市值在5月底已經突破1,000億美元。穩定幣的設計，在於它們以固定價格(通常是1美元)的形式持有，公司以1美元的保證資產，發行1美元的穩定幣，在虛擬貨幣的幣幣交易中，通常不與美元或歐元等法幣，而是與泰達幣(USDT)等穩定幣為基礎交易。

近來包括美國國會議員、聯儲局官員及行政部門都不約而同地在公開或私下示警，指出若其中一家公司沒有他們宣稱所擁有的支持，那麼一些消費者實際上不會受到保護，且在穩定幣的規模不斷擴大下，在不涉及美國銀行系統的情況下與價值等同於美元的大量虛擬貨幣易手，可能成為非法金融而不受監管。

另外，夸爾斯指，聯儲局若發行央行虛擬貨幣(CBDC)，其風險將是非常突出的，而益處尚未顯著。他續說，CBDC將對銀行系統構成嚴峻的挑戰；同時，如果聯儲局發行CBDC，那就必須解決隱私顧慮。