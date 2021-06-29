美股道指收跌150點　標指納指再創新高

美國股市周一(28日)個別發展，標指和納指再創收市新高。道指收報34,283點，跌150點或0.44%；標指收報4,290點，升9點或0.23%；納指收報14,500點，升140點或0.98%。

大型科技股領漲大市。社交媒體Facebook獲美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會(FTC​)的反壟斷訴訟，刺激該公司股價急升4.18%，收報355.64美元，創收市新高，並為首次超過1萬億美元收市。另外，蘋果公司、亞馬遜、Netflix全日均升逾1%。

晶片股上漲，Nvidia收市漲逾5%；博通和英特爾均升逾2%。太陽能股全線向好，第一太陽能全日升5.51%；SunPower則急漲11.81%。

聯儲局於6月中的議息會議中，提前了加息時間表。摩根士丹利美國固定收益研究主管Vishwanath Tirupattur指出，自疫情爆發以來，聯儲局超寬鬆的貨幣政策對市場走向尤關重要，故縮減實際進展和預期的加息節奏是最大風險。

他認為，任何政策轉變都可能加劇市場的不確定性，這種環境下，即將到來的就業和通脹數據對市場的影響將被放大，而強勁的經濟數據可能加劇鷹派傾向。

作為美國大型信託機構之一的Wilmington Trust投資策略主管Meghan Shue則認為，經濟仍在復甦中，對股市是利好因素。她認為，下半年股市仍可能續創新高，整體而言持樂觀態度，但也警告未來可能出現震盪。至於選股方面，該機構看好周期股，如金融、能源、大宗商品、材料和工業等。