先聲藥業與Vivoryon戰略合作　開發治療阿爾茨海默病藥物

協議授權公司區域特許以在大中華區開發及商業化兩個產品：varoglutamstat(PQ912)，Vivoryon處於全球臨床IIb期的靶向谷氨醯胺醯基環化酶(QPCT)的口服小分子抑制劑，直接作用於毒性澱粉蛋白N3pE；以及PBD-C06，Vivoryon臨床前的單克隆N3pE抗體。

根據協議條款，Vivoryon將收取前期款項，且亦將在取得若干開發成果及銷售里程碑後獲得公司的付款，所有款項合計超過5.65億美元。同時，Vivoryon將有權收取雙位數的銷售提成。

Vivoryon除已處於臨床II期治療阿爾茨海默病的重點項目varoglutamstat以外，也已建立針對癌症、炎症及纖維化疾病等多種適應症的口服小分子抑制劑研發管線。