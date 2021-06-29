先聲藥業與Vivoryon戰略合作 開發治療阿爾茨海默病藥物
2021年06月29日 07:00
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先聲藥業(02096)公布，已根據許可協議與專注於開發創新小分子藥物的臨床階段生物科技公司Vivoryon TherapeuticsN.V.，建立戰略區域許可合作夥伴關係，以在大中華區進行靶向毒性澱粉樣蛋白N3pE(pGlu-Abeta)藥物的開發及商業化。
協議授權公司區域特許以在大中華區開發及商業化兩個產品：varoglutamstat(PQ912)，Vivoryon處於全球臨床IIb期的靶向谷氨醯胺醯基環化酶(QPCT)的口服小分子抑制劑，直接作用於毒性澱粉蛋白N3pE；以及PBD-C06，Vivoryon臨床前的單克隆N3pE抗體。
根據協議條款，Vivoryon將收取前期款項，且亦將在取得若干開發成果及銷售里程碑後獲得公司的付款，所有款項合計超過5.65億美元。同時，Vivoryon將有權收取雙位數的銷售提成。
Vivoryon除已處於臨床II期治療阿爾茨海默病的重點項目varoglutamstat以外，也已建立針對癌症、炎症及纖維化疾病等多種適應症的口服小分子抑制劑研發管線。