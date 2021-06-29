陳蓓敏：新經濟股企穩向上爬
2021年06月29日 07:01
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兩大黨終為新基建項目達成協議，令投資者興奮，華爾街呈强。上周納指累升2.4%，為4月以來升幅最大的星期。昨日納指創新高並高收於14,500點。7月4日是美國國慶日，料見普天同慶，各方歌舞昇平，一片生機處處的景況。上周公布五月個人消費指數和6月消費者信心指數終值，未見突出。聯儲局公布23間大型銀行均通過壓力測試，銀行業表示未來會考慮派息方案。美資銀行做好。Nike公布第四季業績勝預期，北美市場營收亮麗，升1.4倍，股價上週五升15.5%。昨日帶動在港體育用品股，龍頭李寧(02331)和安踏(02020)曾創新高，前者升13.6%，後者升5.4%。
將踏入下半年，市民期待港府發放5,000元電子消費券。各大支付平台努力拋出魚餌引客，在其平台上消費。久待於籠中，消費者靜待良機給自己找藉口消費一番。過去一年，擁有優質物業的九龍倉置業(01997)旗下商場最近聚見人氣，憑藉引人的市場策略，相比其他零售商場，明顯地集團努力搶佔本地消費市場份額。雖然仍未與國內復關，也正好給予市場合理價吸納機會。重要支持於40元，建議候低吸納，向上阻力位為53元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)