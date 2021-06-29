陳正犖：房地產信託基金抗通脹　應怎樣部署？

去年6月，我們建議增持環球股票和按揭房地產投資信託基金，為疫情後部署策略的一部分。自那時以來，股票REITs累積回報已達到39%。按揭房地產投資信託基金包括股息回報率超過60%。一年後，投資者將目光投向疫情復甦以外，我們重新審視了這種策略主題偏好，在投資組合中作為捕捉經濟重啟工具、對沖通脹和改善收益率的作用。我們最終認為受疫情影響的股票REITs短期復甦或已接近完成，但我們同時確定，電訊塔、數據中心、工業倉庫、住宅和醫療保健設施等特定行業REITs，可以繼續視為投資組合長線收益來源。

如果從通脹角度出發，REITs算是可靠的通脹對沖工具。由於REITs的結構是直接擁有實物財產，因此租金現金流和基礎財產價值，往往會隨着實體經濟的發展而上升，即是其基礎資產或隨着普遍通脹而升值。因此，雖然短期內利率急升通常對REITs的相對表現不利，但擔心通脹的投資者或可放心，變相的房地產配置，或可作為投資組合中的通脹對沖。

不過環球REITs種類遠多於香港，投資者也要小心選擇。美股的零售業房地產信託基金已恢復至疫情前水平。電子商務增長及消費者轉向網上購買更多商品或在線觀看新電影的趨勢，不太可能完全逆轉，為購物商場和電影院營運商帶來了結構性挑戰。由於預期零售REIT股息收益率回落至4%以下(低於去年3月的10%)，目前零售REITs行業的風險回報，遠不如一年前吸引。自10月以來，美股寫字樓REIT已經復甦了近50%，雖然它們的股價仍略低於疫情前水平，但我們懷疑行業基本因素，難以支持今年全面復甦。寫字樓行業未至於消失，但未來不太可能完全恢復至舊水平。我們認為，辦公室是受疫情影響最持久的房地產行業之一。愈來愈多企業希望長遠減少在辦公室工作要求。

被壓抑的旅行和度假需求將使酒店、郵輪、賭場和航空公司等休閒類股票受惠。雖然我們認為部分酒店房地產投資信託，作為更廣泛捕捷服務業復甦策略，仍然有望表現良好，但它們在被動房地產投資信託指數中的規模相對較小(在標準普爾房地產投資信託指數中為4%)意味著主動管理或選股，是從中獲利的關鍵。傳統REITs當中，住宅房地產投資信託基金短線或可看高一線，美國接續接種疫苗，大多數城市解除社交距離限制，早期迹象顯示對城市住宅的需求再次復甦，而租金可能已經穩定，我們看到了在未來幾個月內住宅REIT繼續復甦的短期機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖