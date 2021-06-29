施羅德：聯儲局轉鷹恐只是序幕

隨着通脹壓力於2022年內逐步升溫，美國聯儲局要維持被動態度將難上加難。聯邦公開市場委員會(FOMC)最近舉行的會議並未作出政策上的變動，不過其將於未來收緊政策的信號已相當明確。筆者認為，是次表態來得相當及時，雖然在政策的表述沒有太多改變，但聯儲局似乎認同新冠肺炎疫情相關的下行風險，已因疫苗的接種進度而有所緩和。

在委員會的兩天會議結束後，焦點主要落在聯儲局的經濟展望，以及展示由18名委員就未來利率作出預測的點陣圖之上。聯儲局上調經濟預測和通脹預測已是意料中事，但主張於2023年底前加息的委員會成員有所增加的確讓市場大感意外；2023年底的利率中位數預測上升至0.625%。在會議進行之前，市場普遍認為利率將維持現有水平。此外，2022年底的利率中位數預測雖未有調整，但認為利率將在此日期前上升的委員數目已顯著增加。

聯儲局主席鮑威爾在會見傳媒時承認，委員會正就商討退市進行磋商。他亦表示，受經濟重啟遭遇瓶頸的影響，通脹有可能較聯儲局預期更高和更持久。儘管該局的展望讓通脹升溫只屬過渡性質的說法變得明確，今年的預期已因為近期數據而出現明顯變化。這些轉變意味着聯儲局的取態已跟筆者的預測愈來愈接近，亦即美國將會在今年底開始退市，並在2022年底加息。

筆者的觀點是基於很可能在今年第二、三季度出現的強勁增長，以及持續樂觀的前景，這代表着即使現時的通脹只屬暫時，經濟體系仍有可能要面對進一步的通脹升溫。

雖然相信通脹壓力將於今年稍後時間緩和，但隨着產出缺口逐步收窄及經濟出現過熱，通脹便將於2022年再度重臨。在這樣的環境下，聯儲局將難以繼續維持被動立場。屆時，聯儲局將需要採取干預手段，以遏止通脹將顯著升溫的預期。該預期當然亦將因為工資增長變得更加強勁，而讓通脹持續加劇。

施羅德投資管理首席經濟師及策略師 Keith Wade