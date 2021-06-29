道指跌150點　油價回吐

●美匯指數報91.88；港匯見7.7630；離岸人民幣(CNH)跌至6.4616；美元兌日圓處110.59；歐元企1.1926；英鎊弱見1.3879。金價跌至每安士1,777美元。布油跌至74.03美元，紐油報72.86美元。比特幣企3.46萬美元。道指期貨偏軟。

●有「科技股女股神」之稱的基金ARK創辦人Cathie Wood旗下Art Invest向美國證券交易委員會(SEC)遞交成立比特幣ETF(交易所買賣基金)的申請，用於追蹤比特幣的表現。

●美國聯儲局早前解除了通過壓力測試的銀行的派息和回購限制之後，多家銀行均提高向股東派息。摩根士丹利宣布，計劃將季度股息從每股0.35美元提高至0.7美元，同時將回購高達120億美元的股票。

●美國聯儲局負責金融監管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)表示，聯儲局傾向對眾多穩定幣進行監管，因其可能會造成金融穩定性風險。

●港股ADR指數收報29,240點，跌27點。

●即月恒生指數夜期收報29,285點，升61點，高水17點，成交7,701張。

●紐約8月期油收報每桶72.91美元，跌1.14美元或1.54%；布蘭特8月期油收報每桶74.68美元，跌1.5美元或1.97%。

●紐約8月期金收報每安士1,780.7美元，升0.2%。

●英國富時100指數收報7,072點，跌63點或0.88%；法國CAC指數收6,558點，跌64點或0.98%；德國DAX指數收報15,554點，跌53點或0.34%。

●挪威貨運機械人公司AutoStore計劃在歐洲進行首次公開招股(IPO)，目標上市估值100億美元。該公司正與多家顧問合作，最早可能會今年完成上市。

●疫情影響多久？澳洲料將長達40載！直到2060年...

●南韓斥75億元攻無人車，級別僅次完全自動駕駛。

●香港5月整體出口貨值按年上升24%。

●奈雪的茶定價19.8港元，1手中籤率8%，超額認購431倍。