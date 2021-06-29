眨眼過半年 港股贏輸家一眼睇晒 有個冧巴可關注…
2021年06月29日 08:00
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雖然新冠疫情未退，但唔少人已接種新冠疫苗，且防疫措施總算是比之前略為放鬆了。7月港府即將登記發放電子消費券，相信能令第3季市道有番啲起色，但當然大前提是變種病毒並沒有在社區擴散，故大家還是要打足十二分精神，不能太過悲觀，但亦不能過於樂觀，投資步步為營的防備心態還是不能少的。
回看這個上半年，截至6月28日，藍籌股中，5大贏家分別為中國石油(00857)(累升68%)、中信股份(00267)(累升64%)、碧桂園服務(06098)(升57%)、安踏體育(02020)(累升54%)及石藥集團(01093)累升48%。
至於藍籌股5大輸家，分別是海底撈(06862)(累跌37%)、阿里健康(00241)(累跌20%)、信義光能(00968)(累跌18%)、中國平安(02318)(累跌16%)及小米集團(01810)(累跌16%)。當中，兩隻藍籌新貴海底撈和信義光能都登上輸家榜5大，其中海底撈的股價跌勢可以用「慘烈」來形容，頓令股民聯想到，「染藍是股價下跌之兆」的說法，似乎非虛！
另外，按板塊而言，手機設備股舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)同期分別累升43%及33%，表現不俗。同是高息內銀股，交通銀行(03328)同期累升27%，但工商銀行(01398)卻累跌0.4%，股民揀坐邊隻，真係睇運…
展望下半年，筆者認為，相信第3季的一大特色，係見到通脹繼續飆升，但聯儲局可能要在第3季尾或第4季先至會大轉口風，故至少第3季上半截應該都唔怕炒，受惠通脹的原材料股、地產等，短線有空間，但若然已長期持有呢啲股一段時間，帳面已有可觀回報，則第3季內若有高位，不妨考慮趁高減持鎖定利潤了，當留番啲畀其他人賺好了。
順帶一提，尋日異動股中，值得一提的係隻中國通信服務(00552)，股價升5%至3.78港元收市。早前公司收到母公司發出通知，指已無償劃轉該股1.66億股內資股股份予國網信息通信產業集團，變相引入為戰略性股東。同日，中通服與這位新股東訂立數碼新基建戰略合作框架協議，以進一步加強雙方在電力行業信息化與智能化等領域的戰略合作，促進集團在電力等垂直行業以及在新業務的拓展。換言之，呢隻從事傳統的電訊基建服務的股份，如今沾上了「數碼新基建」的元素，有望為估值帶來想像空間。走勢上，尋日股價升勢有成交配合，短線若能以大成交衝穿4元關阻力位，下一個大位睇4.3至4.5元，回吐3.4元未宜有失。
東網產經專欄作者 帥哥