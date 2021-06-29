眨眼過半年　港股贏輸家一眼睇晒　有個冧巴可關注…

雖然新冠疫情未退，但唔少人已接種新冠疫苗，且防疫措施總算是比之前略為放鬆了。7月港府即將登記發放電子消費券，相信能令第3季市道有番啲起色，但當然大前提是變種病毒並沒有在社區擴散，故大家還是要打足十二分精神，不能太過悲觀，但亦不能過於樂觀，投資步步為營的防備心態還是不能少的。

展望下半年，筆者認為，相信第3季的一大特色，係見到通脹繼續飆升，但聯儲局可能要在第3季尾或第4季先至會大轉口風，故至少第3季上半截應該都唔怕炒，受惠通脹的原材料股、地產等，短線有空間，但若然已長期持有呢啲股一段時間，帳面已有可觀回報，則第3季內若有高位，不妨考慮趁高減持鎖定利潤了，當留番啲畀其他人賺好了。

東網產經專欄作者 帥哥