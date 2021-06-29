中國銀河國際：電子業好景　盈利提速增長

世界半導體貿易統計組織(WSTS)預計，於2022年全球半導體市場規模將達5,734億美元，按年增長8.8%。筆者認為，全球半導體超級景氣周期仍將持續，在社會數碼化轉型背景下，以5G手機、電動車與智能化、個人電腦、服務器、基站以及海量人工智能物聯網(AIoT)終端設備為代表的下游需求將持續旺盛，供應端全球晶圓產能仍然緊張，部分晶圓廠第三季報價再次提升，產能不足的情況將持續至2022年。至於半導體行業巨頭台積電、三星將大幅提高資本開支規模，也顯示出對於未來市場需求的信心，半導體設備、材料、晶圓製造及高景氣領域IC設計及IDM設計的投資機會將看高一線。

受惠於行業強勁復甦，LED行業將會迎來新一輪景氣期，該行業經歷了2019年周期底部與2020年新冠肺炎疫情衝擊，行業集中度提高，競爭格局有所優化，2020年下半年以來行業需求強勁恢復，晶片、顯示等廠商訂單爆滿，LED晶片企業庫存水位與毛利率進一步轉穩，部分晶片價格錄得一定程度上漲，2020至2023年全球LED晶片市場規模複合增長率預計達到9%，未來隨着Mini/Micro LED的快速滲透以及植物照明等新興應用不斷湧現，行業長期增長空間廣闊。目前，LED行業整體估值水平較為合理，具有潛力更大的投資價值。風險方面，投資者需關注LED需求不及預期、新技術突破不及預期。

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