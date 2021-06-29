林嘉麒：港股7月可上試31000點

美股近日走勢頗佳，可見投資者風險胃納增加，上周五更錄得幾個月以來最大的單周升幅。事實上，投資者對通脹的感受已改變，聯儲局再三強調通脹可控，已令他們相信目前物價上漲不會對經濟構成威脅，通脹只是暫時性。

儘管美國5月份核心個人消費支出價格指數(PCE)按年上升3.4%，創20世紀90年代初以來的最大漲幅後，美股上周仍做好。聯儲局最重視的通脹指標飆升，也未令投資者感到擔心。當然數字上是較預期為低，而且較過去兩個月氣氛明顯改善，反映新一輪情緒更為樂觀。

本周五將公布6月份非農就業報告，經濟學家預計，非農就業人數將增加68.3萬。數據上較5月份的55.9萬更為樂觀，但要留意過去兩個月非農結果也是較市場預期低，因此今次估算是基於經濟學家預算了較低的原因，有分析認為，要真正擺脫疫情危機後對美國經濟復甦的話，數字應為100萬。其實，4月時市場曾有超過100萬的預測，所以絕不稱奇。另外，美國兩黨通過拜登大規模的基礎設施協議亦是支撐美股再升的原因，假設短期一切不變的話，美股在6月底基金半年結後繼續看好也有原因。

港股方面，恒生指數上星期曾跌至28,299點後，迅即收復失地，5個交易日已累升逾千點，在期指結算日之前的周一最高更重上過29,394點水平，不足100點就可以再上6月份的高位。悲觀來看，期結前挾上高收過去兩個月也曾出現過，何況恒指橫行區上方為29,500點，走勢一日未突破並且收於此水平以上的話，也不宜太過高興，畢竟上兩個月都被騙過。

不過，短期樂觀也有其道理。恒指橫行了幾個月，外圍短期已不擔心加息或通脹問題，同時內地股市反覆向好，均是有利港股進一步推進。其次，美股投資主題已由傳統經濟復甦股，資金遂漸流入科技股。雖然科技股仍要擔心內地政策或政治的影響，但起碼外圍有氣氛，也不會太差。再者，以技術走勢簡單觀察，近日恒指上試橫行區的頂部時，MACD等指標反映還有上升的機會，照情況看，港股7月突破橫行區機會是相當大的，以量度幅度看，重上30,000點關口機會大，目標可看31,000點水平。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)